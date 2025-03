One UI 7 beta 6 dla Samsung Galaxy S24. Kiedy aktualizacja Android 15?

One UI 7 beta 6 to kolejna aktualizacja poglądowej wersji oprogramowania dla modeli Samsung Galaxy S24. Kiedy pojawi się sfinalizowana aktualizacja do systemu Android 15? Uaktualnienie jest blisko. Wiemy, że smartfony Samsung Galaxy S24 mają dostawać aktualizację One UI 7 już od przyszłego miesiąca.

Samsung Galaxy S24 otrzyma uaktualnienie do One UI 7 i systemu Android 15 w pierwszej kolejności. Oczywiście lista smartfonów z aktualizacją jest znacznie dłuższa. Tymczasem na telefony testerów trafia kolejne poglądowe wydanie oprogramowanie w postaci wersji beta 6. Prawdopodobnie jest ono już ostatnie.

Samsung Galaxy S24 z aktualizacją One UI 7 beta 6

Koreańczycy udostępnili One UI 7 beta 6 na te smartfony Samsung Galaxy S24, których właściciele dołączyli wcześniej do publicznego programu pilotażowego. Aktualizacja wprowadza na telefony firmware kończący się ciągiem znaków ZYCE. Pewnie zastanawiacie się nad tym, co nowego tu dodano? Tym razem producent skupił się na poprawkach błędów, ale są też nowe funkcje.

W oficjalnym wykazie zmian aktualizacji One UI 7 beta 6 dla telefonów z serii Samsung Galaxy S24 czytamy o nowych funkcjach. Jakie nowości dodano? Producent wspomina m.in. o możliwości uruchamiania cyfrowego asystenta z użyciem bocznego przycisku (trzeba go nacisnąć i przytrzymać). Następnie mamy zestawienia nagrań telefonicznych w postaci tekstu, podsumowania stron internetowych czy sposobność tworzenia własnych naklejek.

Samsung w One UI 7 beta 6 bazującym na systemie Android 15 wprowadził także poprawki dla znalezionych błędów. Tutaj firma wymienia na przykład ulepszoną animację dla baterii na górnym pasku, usprawniania dla widżetów czy opcje dotyczące powiadomień odtwarzania. Nowa aktualizacja dystrybuowana jest na różnych rynkach, gdzie trwa program pilotażowy.

Kiedy Android 15 z One UI 7 na smartfony Samsung Galaxy S24

Wielu użytkowników smartfonów Samsung Galaxy S24 tak naprawdę czeka na sfinalizowane uaktualnienie do Androida 15 z nakładką One UI 7, a nie kolejną wersję beta. Ta ostatnia pewnie zamyka program pilotażowy i w ten sposób prawdopodobnie dobiegł on do końca. Następna powinna być już sfinalizowana aktualizacja, którą testerzy mogą dostać w przyszłym tygodniu. Na kilka dni przed uruchomieniem globalnego procesu dla wszystkich użytkowników.

Wiemy, że aktualizacja do Androida 15 z nakładką One UI 7 ma rozpocząć się 7 kwietnia. Wtedy smartfony Samsung Galaxy S24 zaczną dostawać wyczekiwane uaktualnienie na pierwszych rynkach. W zależności od kraju dystrybucji telefonów może to zająć kilka dni.

Oczywiście niedługo później aktualizacja będzie dystrybuowana na kolejne smartfony. Wśród nich są modele z serii S23. Ich właściciele również dostali nową wersję beta oprogramowania.

źródło: Sammobile