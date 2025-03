Samsung Galaxy S25 z marcową aktualizacją. Reszta czeka na One UI 7

Samsung Galaxy S25 ma już One UI 7, ale pod pewnym względem ostatnie flagowce marki zostały w tyle. To marcowa aktualizacja z aktualnymi poprawkami, która trafiła na te smartfony dopiero teraz. Nowy patch jest udostępniany na modele Samsung Galaxy S25, a właściciele starszych czekają na Androida 15 z One UI 7.

Samsung Galaxy S25 to seria telefonów, która trafiła na rynek od razu z oprogramowaniem One UI 7. Jak dobrze wiemy, właściciele starszych telefonów czekają na to uaktualnienie. Ma ono być dystrybuowane od kwietnia. Co jednak ciekawe, marcowa aktualizacja z ostatnimi poprawkami trafia na najnowsze flagowce Koreańczyków dopiero teraz.

Marcowa aktualizacja dla smartfonów Samsung Galaxy S25

Smartfony Samsung Galaxy S25 dostają właśnie drugie uaktualnienie firmware od premiery. Tym razem jest to marcowa aktualizacja z poprawkami bezpieczeństwa. Jak dobrze pamiętamy, właściciele starszych telefonów marki dostali ją wcześniej w tym miesiącu. Użytkownicy ostatnich flagowców musieli poczekać dłużej.

Marcowa aktualizacja dla smartfonów Samsung Galaxy S25 to łatka dla Androida 15 z One UI 7 i wprowadza do telefonów firmware oznaczony ciągiem znaków S93xBXXS1AYC2. Uaktualnienie dystrybuowane drogą OTA waży 580 MB. Proces rozpoczął się w zeszłym tygodniu od Korei Południowej, ale obecnie patch dostępny jest również dla urządzeń z europejskiej dystrybucji.

Warto dodać, że marcowa aktualizacja na modele S24 została udostępniona już na początku miesiąca. Łatka zawiera kilkadziesiąt patchy bezpieczeństwa dla Androida, które przygotowało Google. 11 z nich ma status krytyczny. Natomiast Koreańczycy przygotowali siedem poprawek błędów specyficznych dla jego autorskiego oprogramowania.

Samsung wkrótce rusza z aktualizacją do Androida 15 z One UI 7

Smartfony Samsung Galaxy S25 pracują pod kontrolą Androida 15 z nakładką One UI 7 od samego debiutu. Jednak właściciele starszych telefonów nadal muszą czekać. Firma borykała się z licznymi poślizgami w trakcie prac nad dużym uaktualnieniem na poprzednie sprzęty. Na szczęście wiele wskazuje, że oprogramowanie jest już blisko.

Samsung niedawno przekazał, że aktualizacja do Androida 15 z nakładką One UI 7 rozpocznie się od przyszłego miesiąca. W pierwszej kolejności oprogramowanie dostaną właściciele Galaxy S24. Chwilę później uaktualnienie powinno zacząć trafiać na serię S23 oraz składaki Z Fold 6 i Z Flip 6.

Początkowo firma deklarowała, że w ujęciu globalnym proces rozpocznie się 7 kwietnia. Potem jednak harmonogram zaczęto modyfikować i na konkretnych rynkach zaczęły pojawiać się różne terminy. Ponadto rozszerzono listę smartfonów z aktualizacją i obejmuje ona urządzenia nawet z 2021 r. Zabrakło na niej średniaków (m.in. z serii Galaxy A), ale wiemy, że one również wkrótce dostaną to oprogramowanie.

źródło: Sammobile