HyperOS 2.2. Lista smartfonów Xiaomi z nową aktualizacją

HyperOS 2.2 to nowa aktualizacja oprogramowania na telefony Xiaomi i Redmi. Na razie nie jest ona dystrybuowana na urządzenia z międzynarodowej dystrybucji, co jednak wkrótce ulegnie zmianie. W sieci pojawiła się lista smartfonów, które powinny dostać HyperOS 2.2, również w ujęciu globalnym. Kiedy to nastąpi?