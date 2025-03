One UI 7 nie tylko dla Samsung Galaxy S24. Android 15 na te smartfony

One UI 7 i Android 15 to duża aktualizacja, która wkrótce trafi nie tylko na modele Samsung Galaxy S25. Lista smartfonów w kolejne po to uaktualnienie jest dłuższa. Samsung udostępnił wykaz kolejnych telefonów z aktualizacją do Androida 15 z nakładką One UI 7. Obejmuje ona urządzenia pochodzące nawet z 2021 r.

One UI 7 i Android 15 to duża aktualizacja oprogramowania, na którą użytkownicy musieli długo czekać. Dziś już wiemy, że uaktualnienie najpierw trafi na modele Samsung Galaxy S24 i nastąpi to wcześnie w kwietniu. Na tym nie koniec. Lista smartfonów jest dłuższa. Które telefony i tablety dostaną nowy software w pierwszej kolejności?

Lista smartfonów Samsung z aktualizacją do Androida 15 z One UI 7

Samsung uaktualnił listę smartfonów i tabletów, które mają dostać aktualizację One UI 7 w pierwszej kolejności. Wykaz widoczny jest niżej.

Smartfony Galaxy S

Galaxy S24, S24+ i S24 Ultra

Galaxy S24 FE

Galaxy S23, S23+ i S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy S22, S22+ i S22 Ultra

Galaxy S21, S21+ i S21 Ultra

Galaxy S21 FE

Smartfony Galaxy Z

Galaxy Z Fold6 i Z Flip6

Galaxy Z Fold5 i Z Flip5

Galaxy Z Fold4 i Z Flip4

Galaxy Z Fold3 i Z Flip3

Tablety Galaxy Tab S

Galaxy Tab S10+ i Tab S10 Ultra

Galaxy Tab S9, Tab S9+ i Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S9 FE i Tab S9 FE+

Galaxy Tab S8, Tab S8+ i Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S6 Lite (2024) i Tab S6 Lite (2022)

Android 15 i One UI 7 najpierw na smartfona Samsung Galaxy S24

Oczywiście nie wszystkie z wymienionych wyżej urządzeń dostaną Androida 15 z One UI 7 od razu. Proces rozpocznie się od smartfonów Samsung Galaxy S24. Potem uaktualnienie trafi na modele Z Fold 6 i Z Flip 6 oraz serię S23. Następnie będzie sukcesywnie dystrybuowane na kolejne urządzenia.

Oczywiście powyższa lista nie jest kompletna. Nie ma na niej m.in. smartfonów z serii Galaxy A, które również dostaną Androida 15 z nową nakładką. Po prostu nastąpi to w nieco późniejszym czasie. Możliwe, że dopiero od maja.

Warto również mieć na uwadze, że smartfony z serii Samsung Galaxy S24 nie dostaną Androida 15 z One UI 7 na wszystkich rynkach tego samego dnia. Najpierw producent przekazał, że w ujęciu globalnym proces rozpocznie się od 7 kwietnia. Potem jednak zmodyfikowano terminy w konkretnych krajach i podano inne daty.

Najpierw aktualizacja zostanie udostępniona na urządzenia z koreańskiej dystrybucji. Kilka dni później (10 kwietnia) proces zostanie uruchomiony w Stanach Zjednoczonych i na rynkach europejskich. W pewnych państwach azjatyckich ma to nastąpić nieco później (w połowie przyszłego miesiąca). Natomiast w przypadku wybranych rynków europejskich (na przykład Belgii i Holandii) nie wskazano konkretnego terminu. Tam producent mówi o „pierwszej połowie kwietnia”. Jak to będzie wyglądało w Polsce, to przekonamy się w ciągu kilku najbliższych tygodni.

źródło: Samsung