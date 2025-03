Google Pixel 10 to seria telefonów, których premiera odbędzie się za kilka miesięcy. Ma to nastąpić latem 2025 r. Otrzymają one autorski procesor Tensor G5 oraz system operacyjny Android 16. Dzięki tym dwóm rozwiązaniom smartfony staną się szybsze. W sieci pojawiły się nowe informacje, które wskazują na nadchodzące udoskonalenia.

Tensor G5 dla Google Pixel 10 z GPU Imagination

Firma do tej pory współpracowała nad własnymi procesorami blisko z Samsungiem. Wraz z Tensor G5 dla modeli Google Pixel 10 producent od tego odchodzi i produkcję zdecydowano się powierzyć tajwańskiemu gigantowi TSMC. Na tym nie koniec, bo zmiany obejmują również sam układ.

Tensor G5 będzie produkowany w 3-nm procesie i wiemy, że pod względem wydajności CPU nie dorówna najmocniejszym Snapdragonom. Jednak smartfony Google Pixel 10 będą mogły pochwalić się nowym GPU. Dostarczy go firma Imagination Technologies. Będzie to IMG DXT, który zastąpi Arm Mali-G715 MP7 z układu G4.

W ten sposób Tensor G5 ma zapewnić lepszą wydajność podczas obliczeń graficznych. Zmiany obejmują również kodek WAVE677DV Chips&Media, który wspiera formaty AV1, VP9, HEVC oraz H.264. W ten sposób firma odchodzi o własnego BigWave i MFC Samsunga. Warto też wspomnieć o nowym procesorze ISP.

Android 16 przyspieszy Google Pixel 10

Drugą z nowości, tym razem w warstwie programowej, jest rozwiązanie mające pojawić się w systemie Android 16. W kodzie AOSP doszukano się wzmianek o rozwiązaniu opisanym frazą „Parallel Module Loading: Add performance mode”, które wiąże się ze smartfonami Google Pixel 10. Co to jest?

Jest to specjalna funkcja, która przyspiesza rozruch telefonów. Testy prowadzone przez inżynierów firmy na smartfonach Google Pixel 10 wykazały, że czas potrzebny na uruchomienie został zredukowany aż o 30 proc. Zmiana będzie więc odczuwalna.

Wiemy jednak, że takie rozwiązanie było testowane także na modelu Fold. To oznacza, że może trafić także na starsze telefony. Być może nie od razu, ale wraz z jedną z aktualizacji kwartalnych systemu Android 16. Zmiana dotyczy procesu rozruchu, a dokładniej sekwencji uruchamiania poszczególnych komponentów potrzebnych do działania, co pozwala na uzyskanie przyspieszenia.

Premiera smartfonów Google Pixel 10 z czipem Tensor G5 ma odbyć się latem. Nieco wcześniej, bo w czerwcu powinniśmy zobaczyć sfinalizowaną wersję systemu Android 16, który obecnie znajduje się na etapie publicznych beta testów.

