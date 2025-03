POCO F7 Ultra i Pro z datą premiery. Mocne smartfony z dobrą ceną

POCO F7 Ultra i Pro to dwa nowe smartfony submarki Xiaomi, których debiut odbędzie się jeszcze w pierwszym kwartale 2025 r. Została podana data premiery. Wiemy, że telefony POCO F7 Ultra i Pro będą wyróżniać się mocną specyfikacją techniczną, a ich ceny powinny być bardzo atrakcyjne. Co wiemy o tych smartfonach?

POCO F7 Ultra i Pro to dwa smartfony, które zadebiutują szybciej od poprzedników. W zeszłym roku nowe telefony submarka Xiaomi wprowadziła do oferty w maju. Przerwano milczenie w kwestii kolejnej generacji i została podana data premiery. Oficjalna prezentacja odbędzie się już w przyszłym tygodniu.

Data premiery smartfonów POCO F7 Ultra i Pro

Marka należąca do Xiaomi przekazała, że datą premiery smartfonów POCO F7 Ultra i Pro jest 27 marca. To oznacza, że nowe telefony zostaną oficjalnie zaprezentowane za niespełna tydzień. Tym razem zdecydowano się na debiut przed końcem pierwszego kwartału 2025 r. Poniżej oficjalny teaser.

Na miejsce premiery wybrano tym razem Singapur. Poza tym ujawniono wygląd POCO F7 Ultra i Pro. Obyło się bez zaskoczeń. Nowe smartfony to przebrandowane modele z serii Redmi K80, która kilka miesięcy temu debiutowała w Chinach. Widzimy, że producent zdecydował się na charakterystyczny dla niego żółty odcień obudowy.

Droższy z telefonów ma potrójny aparat fotograficzny. Tańszy model został pozbawiony jednego z obiektywów i w jego miejscu umieszczono ciemny element. Co wiemy o nowych urządzeniach marki? Okazuje się, że całkiem sporo.

POCO F7 Ultra i Pro z dobrą ceną oraz mocną specyfikacją

Smartfon POCO F7 Ultra to tak naprawdę przebrandowany model Redmi K80 Pro. Telefon ma mocny procesor Snapdragon 8 Elite, który znamy z droższych urządzeń z półki premium. Następnie dostajemy 6,67-calowy ekran OLED-owy TCL o rozdzielczości QHD+ oraz odświeżaniem obrazu w zakresie do 120 Hz. Wyświetlacz ma cechować się także dużą jasnością maksymalną sięgającą 3200 nitów.

Ponadto smartfon ma potrójny aparat fotograficzny. Główny obiektyw oraz teleobiektyw będą współpracować z 50-megapikselowymi sensorami. Natomiast ultraszerokokątny zostanie połączony z 32-megapikselowym czujnikiem. Przednia kamerka pozwoli robić zdjęcia w jakości do 20 megapikseli. Jeśli bateria nie zostanie zmieniona na inną, to spodziewajmy się pojemności 6000 mAh i wsparcia dla szybkiego ładowania z wykorzystaniem ładowarki o mocy 120 W. W przypadku bezprzewodowych Redmi K80 Pro wspiera ładowarki o mocy do 50 W.

Ceny POCO F7 Ultra i Pro z pewnością będą atrakcyjne. Nowe smartfony submarki Xiaomi na pewno będą tańsze od konkurencyjnych telefonów z czipem Snapdragon 8 Elite, które są po prostu drogie. Poza tym na start pewnie zostanie przygotowana ciekawa oferta, gdzie będzie można jeszcze trochę zaoszczędzić.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla aplikacji Spotify

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło