Motorola Razr 60 Ultra. Składany smartfon z drewnianą obudową

Motorola Razr 60 Ultra to składany smartfon, którego premiera odbędzie się później w 2025 r. W sieci pojawiła się animacja, która prezentuje urządzenie z drewnianą obudową. Taki element jest na jednej z części plecków. Nie ma jednak pewności, że firma w tym modelu Motorola Razr 60 Ultra umieściła prawdziwe drewno.

Motorola Razr 60 Ultra to składany smartfon Moto, który już pojawiał się w przeciekach. Jego premiera ma odbyć się w drugim kwartale 2025 r. Tymczasem do sieci przedostają się kolejne szczegóły. Tym razem jest to animacja, która ujawnia wariant z drewnianą obudową. Ewentualnie materiałem, który imituje drewno.

Drewniana obudowa modelu Motorola Razr 60 Ultra to nie nowość

Animacja została udostępniona w platformie X przez Evana Blassa, którego lepiej znamy pod nickiem Evleaks. Już wcześniej umieścił on pewne materiały prasowe związane z telefonem Motorola Razr 60 Ultra. Teraz mamy okazję rzucić okiem na urządzenie, które prawdopodobnie ma drewnianą obudowę.

Widzimy, że drewno znajduje się na jednej z części plecków składanego smartfona Motorola Razr 60 Ultra. Drugą wypełnia ekran, w który wtopiono elementy aparatu fotograficznego. Wygląda to ciekawie, ale sam pomysł nie jest nowy. Producent zdecydował się na podobne rozwiązanie w przeszłości.

Jak dobrze pamiętamy, zeszłoroczny flagowiec Edge 50 Ultra był dostępny również w edycji Nordic Wood. W tej wersji telefonu plecki rzeczywiście pokryto prawdziwym drewnem, które nasycono naturalnym zapachem. Czy w przypadku nowego składaka mamy do czynienia z podobnym rozwiązaniem, a może jest to tylko imitacja? To okaże się z czasem.

Składany smartfon Motorola Razr 60 Ultra z mocną specyfikacją

Kompletna specyfikacja techniczna telefonu Motorola Razr 60 Ultra nie jest na razie znana, ale wszystko wskazuje na to, że będzie to składany smartfon z półki premium. Dlatego spodziewajmy się mocnego wyposażenia. Pod obudową znajdzie się wydajny procesor Snapdragon 8 Elite, czyli ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem.

Na pleckach znajduje się dodatkowy wyświetlacz o przekątnej około 4 cali, który wypełnia ten fragment obudowy. Wtopiono w niego dwa obiektywy aparatu fotograficznego oraz diodę doświetlającą LED. Wiemy, że na podobne rozwiązanie zdecydował się w tym roku Samsung w modelu Galaxy Z Flip 7. Spodziewajmy się, że kamera ma dwa 50-megapikselowe sensory, jak to było w poprzedniku.

Bateria ma pewnie pojemność około 4000 mAh i będzie wspierała szybkie ładowanie. Nie zabraknie też wsparcia dla ładowarek bezprzewodowych. Główny ekran to wyświetlacz AMOLED-owy, który zapewni odświeżanie obrazu w 120 Hz i zaoferuje jasność maksymalną na poziomie co najmniej 3000 nitów. Całość będzie pracowała pod kontrolą systemu Android 15.

