One UI 7 i Samsung Galaxy S23 jest lepszy. Co nowego z Android 15?

One UI 7 to duża aktualizacja, którą dostaną także smartfony Samsung Galaxy S23. Kiedy to nastąpi i jakie nowości wprowadzi Android 15 na te telefony? Wraz z aktualizacją One UI 7 Samsung Galaxy S23 stanie się jeszcze lepszy. Wśród nowości jest pasek Now Bar czy projektowana aplikacja aparatu fotograficznego.

One UI 7 i Android 15 to duża aktualizacja, która będzie udostępniana od kwietnia. Nowe oprogramowanie dostaną również smartfony Samsung Galaxy S23, który od marca zostały dopuszczone do programu beta. Kiedy to nastąpi i co nowego wniesie uaktualnienie? Te nowości z pewnością warte są uwagi.

Co nowego z aktualizacją One UI 7 dla Samsung Galaxy S23

Smartfony z serii Samsung Galaxy S23 to flagowce Koreańczyków sprzed dwóch lat, a więc nie dostaną każdej z nowości nakładki One UI 7, którą mogą cieszyć się właściciele modeli S25. Kilka ciekawych opcji jednak się pojawi. Sprawią one, że telefony staną się lepsze.

Now Bar — nowa funkcja z One UI 7, która zagości także na modelach Samsung Galaxy S23. W ten sposób można uzyskiwać dostęp do powiadomień czy informacji w nowy sposób. Rozwiązanie działa już z Google Maps, rejestratorem dźwięku, odtwarzaczem multimediów czy aplikacjami Zdrowie i Notatki. Z czasem kompatybilnego oprogramowania będzie więcej.

— nowa funkcja z One UI 7, która zagości także na modelach Samsung Galaxy S23. W ten sposób można uzyskiwać dostęp do powiadomień czy informacji w nowy sposób. Rozwiązanie działa już z Google Maps, rejestratorem dźwięku, odtwarzaczem multimediów czy aplikacjami Zdrowie i Notatki. Z czasem kompatybilnego oprogramowania będzie więcej. Przeprojektowana aplikacja aparatu — Samsung w aktualizacji do Androida 15 zdecydował się przeprojektować oprogramowanie związane z obsługą kamery. Wprowadzono różne skróty (na dole i u góry okna), co ułatwia dostęp do ustawień oraz opcji. Ponadto sprawia to, że można je łatwiej obsługiwać jedną ręką.

— Samsung w aktualizacji do Androida 15 zdecydował się przeprojektować oprogramowanie związane z obsługą kamery. Wprowadzono różne skróty (na dole i u góry okna), co ułatwia dostęp do ustawień oraz opcji. Ponadto sprawia to, że można je łatwiej obsługiwać jedną ręką. Nowa szuflada aplikacji — ostatnią z nowości, którą z pewnością docenią użytkownicy smartfonów, jest przeprojektowana szuflada aplikacji. Domyślny widok jest pionowy. Ułatwiono także dostęp do wyszukiwarki.

Kiedy Android 15 z One UI 7 dla smartfonów Samsung Galaxy S23

Firma przekazała w tym tygodniu, że proces aktualizacji do Androida 15 z nakładką One UI 7 rozpocznie się już w przyszłym miesiącu. W ujęciu globalnym ma ruszyć 7 kwietnia. Oczywiście w pierwszej kolejności uaktualnienie trafi na modele z serii S24. Co z telefonami Samsung Galaxy S23?

Użytkownicy smartfonów Samsung Galaxy S23 również powinni otrzymać uaktualnienie do Androida 15 z One UI 7 jeszcze w kwietniu. Dokładny termin nie został podany. Wiemy jednak, że te telefony znajdują się na liście pierwszych urządzeń z aktualizacją, co producent już potwierdził. Jest to więc kwestia najbliższych tygodni.

Firma miała w tym roku spore problemy z dostarczeniem nowej nakładki na czas. Początkowo miała ona być gotowa w pierwszym kwartale 2025 r. Terminu jednak nie dotrzymano. Na szczęście aktualizacja jest już naprawdę blisko i wkrótce będzie można cieszyć się z nowości, które wprowadzi.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: Sammobile