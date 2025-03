CMF Phone 2 to tani smartfon marki Nothing, którego premiera odbędzie się później w 2025 r. Do sieci przedostały się zdjęcia, które ujawniają ciekawy design. Nothing w CMF Phone 2 zdecydowało się m.in. na rozbudowę aparatu fotograficznego. Pełna specyfikacja techniczna nie jest znana, ale cena powinna być atrakcyjna.

CMF Phone 2 to jeden z nowych telefonów marki Nothing, który pojawiał się w przeciekach jeszcze przed premierą serii 3a. Urządzenie skrywa przed nami jeszcze sporo tajemnic, ale wiemy, że ma to być tani smartfon. Tymczasem mamy okazję zobaczyć jego design na zdjęciach. Ten z pewnością jest ciekawy.

Nothing CMF Phone 2 ma ciekawy design

Smartfon CMF Phone 2 ujawnił nam wygląd na zdjęciach, które zostały udostępnione na łamach platformy Reddit. Na fotkach widać coś, co jest prototypem telefonu. Prawdopodobnie nie jest to jeszcze sfinalizowane urządzenie, ale możliwe, że docelowy design nie będzie odbiegać od tego, co można tu zobaczyć.

Widzimy, że Nothing w CMF Phone 2 postanowiło zachować charakterystyczny design, który odbiega od tego, co znamy z wielu innych telefonów. Firma stawia na własne i nietuzinkowe wzornictwo, które z pewnością może się podobać. Na uwagę zasługuje aparat fotograficzny, który został rozbudowany o dodatkowy obiektyw.







Nothing w nowym telefonie zdecydowało się na umieszczenie trzeciego obiektywu. Prawdopodobnie nowym elementem systemu kamery będzie moduł ultraszerokokątny, którego zabrakło w poprzedniku z zeszłego roku. To jednak na razie pozostaje tajemnicą, bo specyfikacja techniczna smartfona skrywa przed nami jeszcze wiele tajemnic.

CMF Phone 2 to tani smartfon Nothing z dobrą ceną

Cena modelu CMF Phone 2 nie jest też znana, ale domyślamy się, że Nothing będzie chciało utrzymać ją na dotychczasowym poziomie. Mowa o kwocie do 200 dolarów. Będzie to więc tani smartfon, który powalczy o portfele klientów w niższej półce. Nie można jednak wykluczyć, że urządzenie będzie nieco droższe względem poprzednika. Taki scenariusz również warto zakładać.

Wiemy, że Nothing w przypadku smartfona CMF Phone 2 planuje umieścić procesor MediaTeka. W przypadku serii 3a zdecydowano się dokonać przesiadki na Snapdragona 7s Gen 3 od Qualcomma. Jednak nie spodziewajmy się podobnego ruchu w najtańszych telefonach marki. Dokładna jednostka nie jest znana.

Pozostaje wierzyć, że firma w nowym telefonie umieści nie tylko nowszy procesor oraz dodatkowy obiektyw w aparacie. Miłym dodatkiem byłaby z pewnością obecność modułu NFC, którego nie ma w smartfonie z 2024 r. Spodziewajmy się, że producent wprowadzi różne inne ulepszenia, ale na szczegóły trzeba będzie poczekać.

Premiera CMF Phone 2 odbędzie się pewnie wczesnym latem 2025 r. Poprzednia generacja telefonu została wprowadzona do oferty w lipcu.

