Samsung Galaxy Z Flip 7 początkowo bez wersji FE. Kiedy premiera?

Samsung Galaxy Z Flip 7 i FE to dwa składane smartfony, które są obecnie w ogniu przecieków. Premiera odbędzie się później w 2025 r. Niedawno poznaliśmy wygląd. Teraz nowe informacje związane z premierą telefonów dostarczają koreańskie media. Kiedy zobaczymy te urządzenia? Dowiadujemy się, że nie w tym samym czasie.

Kiedy premiera modelu Samsung Galaxy Z Flip 7

Składany smartfon Samsung Galaxy Z Flip 7 ma zadebiutować latem 2025 r. Dokładnego terminu premiery na razie nie ma, ale spodziewajmy się, że nastąpi to w okolicy lipca. Z tym telefonem pojawi się w ofercie droższy model Z Fold 7, który według ostatnich przecieków ma dostać aparat fotograficzny z 200-megapikselowym sensorem. Będzie też cieńszy od poprzednika.

Samsung Galaxy Z Flip 7 ma przeprojektowane plecki, gdzie znajdzie się większy wyświetlacz o przekątnej około 4 cali. W niego zostaną wtopione obiektywy tylnego aparatu fotograficznego. To rozwiązania, które znamy już w podobnych telefonów konkurencji. Poza tym większych zmian widocznych gołym okiem nie ma.

Oczywiście nowy smartfon otrzyma inne ulepszenia oraz nowości. Spodziewajmy się, że pod obudową znajdzie się lepszy procesor. Ponadto główny wyświetlacz również ma być odrobinę większy. Na przełomowe rozwiązania w tej serii jednak się nie zapowiada.

Składany smartfon Samsung Galaxy Z Flip FE później

Kolejną nowością w portfolio składaków firmy na 2025 r. ma być Samsung Galaxy Z Flip FE, czyli tańsze urządzenie z serii Fan Edition. Jeśli czekacie na to urządzenie i zastanawiacie się nad tym, kiedy odbędzie się premiera, to trzeba uzbroić się w cierpliwość. Koreańskie media informują, że na debiut tego urządzenia trzeba będzie poczekać dłużej.

Samsung Galaxy Z Flip FE to składany smartfon, który ma otrzymać autorski procesor Exynos 2500. Firma boryka się jednak z problemami natury produkcyjnej i stąd opóźnienia. Wiele wskazuje na to, że ten telefon może pojawić się dopiero kilka miesięcy później po Z Flipie 7, co z pewnością warto mieć na uwadze.

Tańsze urządzenie z serii Fan Edition z pewnością pozwoli Koreańczykom na powalczenie o klientów w nieco niższym segmencie cenowym, gdzie rozpycha się konkurencja. W tym również producenci, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki na rynku takich urządzeń. Kompletna specyfikacja techniczna tego składanego smartfona nie jest znana, ale spodziewamy się różnych cięć w wyposażeniu w porównaniu do Z Flipa 7, co pozwoli na obniżenie kosztów.

