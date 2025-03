Redmi A5 4G oficjalnie. Cena i specyfikacja smartfona

Redmi A5 4G to nowy smartfon Xiaomi, który debiutuje w ofercie. Specyfikacja techniczna telefonu jest dosyć podstawowa. To sprawia jednak, że cena Redmi A5 4G jest niska. Do wyboru są cztery kolory obudowy. Co ma do zaoferowania nowy smartfon? Nie za wiele, ale dla mniej wymagających klientów będzie wystarczający.

Redmi A5 4G to nowy smartfon submarki Xiaomi, którego premiera odbyła się na jednym z azjatyckich rynków. Jak prezentuje się cena oraz specyfikacja techniczna telefonu? Pod tym względem urządzenie nie porywa, ale z drugiej strony jest po prostu tanie.

Cena Redmi A5 4G niska

Cena smartfona Redmi A5 4G jest niska. Urządzenie w Bangladeszu zostało wyceniono w podstawowej konfiguracji sprzętowej na zaledwie 11 tys. BDT, czyli mniej niż 350 złotych. Model mający więcej pamięci kosztuje 2 tys. BDT więcej, co daje nam równowartość 410 złotych.

Nowy smartfon kosztuje więc tyle samo, co model A3. Do wyboru są cztery kolory obudowy oraz dwie konfiguracje sprzętowe. W podstawowej telefon ma 4 GB pamięci RAM i 64 GB miejsca na dane. Druga opcja dostała 6 GB RAM-u oraz 128 GB pamięci na pliki.

Czy Redmi A5 4G pojawi się także w Polsce? Na razie wiadomo tylko tyle, że na wybranych rynkach urządzenie ma być sprzedawane pod marką POCO. Jako model C71.

Specyfikacja techniczna smartfona Redmi A5 4G

Redmi A5 4G to podstawowy smartfon dla mniej wymagających klientów. Dlatego nie ma co tu liczyć na duże możliwości. Telefon ma ekran LCD ze wcięciem dla kamery w postaci łezki. Wyświetlacz jest duży, bo ma przekątną 6,88 cala oraz rozdzielczość HD+. Ponadto jest w stanie odświeżać obraz z częstotliwością 120 Hz.

Za obliczenia odpowiada tu prawdopodobnie (choć tego nie potwierdzono) prosty procesor Unisoc T7250, który składa się z dwóch rdzeni CPU Cortex-A75 1,8 GHz i sześciu Cortex-A55 1,6 GHz oraz GPU ARM Mali-G57. SoC jest wspomagany przez wspomniane 4 lub 6 GB pamięci RAM. Energię dostarcza bateria o pojemności 5200 mAh. Wspiera ona ładowarkę o mocy 18 W, ale w zestawie z telefonem jest 15 W.

Aparat fotograficzny Redmi A5 4G ma główny obiektyw połączony z 32-megapikselowym sensorem, a drugi element to czujnik głębi. Przednia kamerka do selfie pozwala robić zdjęcia w jakości do 8 megapikseli. Miłym dodatkiem do całości jest czytnik linii papilarnych, który umieszczono na boku obudowy.

Nowy smartfon wprowadza pewien regres względem poprzednika. Dotyczy to m.in. procesora, głównego aparatu fotograficznego czy braku wsparcia dla sieci 5G. W modelu A4 znajduje się szybszy Snapdragon 4s Gen 2 oraz 50-megapikselowy sensor. Na plus zasługuje lepsza kamera do selfie. Na więcej szczegółów związanych z dostępnością na innych rynkach trzeba będzie jeszcze poczekać. Nie zdziwmy się, gdy w Europie będzie to POCO C71.

