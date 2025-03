One UI 7 i Android 15 dla Samsung Galaxy S24. Aktualizacja z datą premiery

One UI 7 i Android 15 to duża aktualizacja, na którą czekają nie tylko właściciele smartfonów Samsung Galaxy S24. Premiera jest blisko. Producent przerwał milczenie i poinformował, że aktualizacja do Androida 15 z One UI 7 ruszy na początku przyszłego miesiąca. Trafi wkrótce nie tylko na modele Samsung Galaxy S24.

One UI 7 i Android 15 to aktualizacja, na którą właściciele telefonów koreańskiej marki musieli długo czekać. Kiedy odbędzie się jej premiera na smartfonach z serii Samsung Galaxy S24? W bardzo niedługim czasie. Producent udostępnił nowy komunikat, w którym wskazał konkretny termin rozpoczęcia dystrybucji uaktualnienia.

Kiedy Android 15 i One UI 7 na smartfony Samsung Galaxy S24?

Użytkownicy smartfonów Samsung Galaxy S24, którzy biorą udział w publicznym programie pilotażowym, ostatnio dostali piątą betę nowej nakładki z poprawkami. To przybliża Androida 15 z One UI 7 do sfinalizowanej postaci. Wygląda na to, że było to już ostatnie wydanie poglądowe oprogramowania. Kolejnym będzie już stabilne uaktualnienie.

Samsung ogłosił, że aktualizacja do Androida 15 z nakładką One UI 7 będzie udostępniana od 7 kwietnia. Wtedy rozpocznie się globalny rollout uaktualnienia. W pierwszej kolejności oprogramowanie powinno trafić na modele z serii Samsung Galaxy S24. Potem także na inne wybrane telefony.

Oczywiście trzeba mieć na uwadze, że 7 kwietnia to termin rozpoczęcia dystrybucji aktualizacji. Nie oznacza to, że właściciele poprzednich flagowców marki dostaną system Android 15 w tym samym czasie na wszystkich rynkach. Może to potrwać na przykład kilka dni i z pewnością warto to mieć na uwadze.

Android 15 z One UI 7 nie tylko dla modeli Samsung Galaxy S24

Proces dystrybucji aktualizacji do Androida 15 z One UI 7 rozpocznie się od modeli Samsung Galaxy S24, ale na tym nie koniec. Producent ujawnił, że niedługo później uaktualnienie zacznie trafiać także na inne sprzęty. Które to urządzenia? Ich lista widoczna jest niżej.

Galaxy S24 FE

Seria Galaxy S23

Galaxy S23 FE

Galaxy Z Fold6

Galaxy Z Flip6

Galaxy Z Fold5

Galaxy Z Flip5

Galaxy Tab S10

Galaxy Tab S9

Warto dodać, że beta testy One UI 7 zostały wcześniej w tym miesiącu rozszerzone o modele Z Fold 6 i Z Flip 6 oraz serię S23. W przypadku tabletów aktualizację oddano do testów właścicielom Tabów S10. Lista sprzętów w kolejce jest znacznie dłuższa.

Android 15 z One UI 7 to bardzo duża aktualizacja, która wprowadzi mnóstwo nowości. Część z nich ma bazować na sztucznej inteligencji. Wiemy jednak, że opóźnienia w pracach nad obecną nakładką sprawiły, że firma zrezygnowała w tym roku z wydania z numerkiem 7.1. W zamian planuje skupić się na pracach związanych z uaktualnieniem 8.0 opartym na Androidzie 16. Po to, aby uniknąć potknięć, z którymi spotkano się w ostatnim czasie.

źródło: Samsung