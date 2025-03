One UI 7 i Android 15 dla Samsung Galaxy S24. To jeszcze nie koniec

One UI 7 i Android 15 to wyczekiwana aktualizacja, na którą czekają właściciele telefonów Samsung Galaxy S24. Kiedy pojawi się sfinalizowane uaktualnienie? Nie na dniach. Samsung udostępnił piątą wersję beta One UI 7 z systemem Android 15 dla Galaxy S24. To oznacza, że na aktualizację trzeba będzie trochę poczekać.

One UI 7 i Android 15 to duża aktualizacja oprogramowania, która najpierw trafi na smartfony Samsung Galaxy S24. Kiedy to nastąpi i czy jeszcze w marcu? Wygląda na to, że trzeba będzie jeszcze uzbroić się w nieco cierpliwości. Producent ruszył z dystrybucją poglądowej wersji beta 5, którą właśnie otrzymują testerzy. Co nowego tu znajdziemy?

Android 15 i One UI 7 beta 5 dostępne dla Samsung Galaxy S24

Koreańczycy udostępnili członkom programu pilotażowego One UI 7 beta 5, którą dostają właściciele smartfonów Samsung Galaxy S24 biorących udział w testach. Uaktualnienie wprowadza na telefony firmware kończący się ciągiem znaków ZYC6. Oprogramowanie waży ponad 1 GB i jest dostępne w Stanach Zjednoczonych oraz Indiach.

Nowa aktualizacja Androida 15 dla smartfonów Samsung Galaxy S24 wprowadza różne udoskonalenia. Obejmują one działanie Now Bar, ustawień powiadomień na ekranie blokady, przezroczystości widżetów czy jednego z przycisków Galerii. Patchy jest więcej i dotyczą różnych obszarów oprogramowania. Ponadto znajdziemy tu aktualne poprawki bezpieczeństwa z marca.

Spodziewajmy się, że nowa wersja beta nakładki One UI 7 trafi wkrótce także na składaki Z Fold 6 i Z Flip 6 oraz modele z serii S23. Wymienione telefony dołączyły do publicznego programu pilotażowego wcześniej w tym miesiącu. Podobnie stało się z tabletami Tab S10.

Kiedy aktualizacja Android 15 z One UI 7 dla Samsung Galaxy S24?

Oczywiście wielu użytkowników w rzeczywistości czeka na sfinalizowane uaktualnienie do Androida 15 z One UI 7. Producent zabrał ostatnio głos w tej sprawie i przekazał, że aktualizacja dla smartfonów Samsung Galaxy S24 będzie dystrybuowana od kwietnia. Dotyczy to wszystkich rynków, gdzie dostępne są telefony.

Konkretny termin nie został podany, ale z harmonogramu, który niedawno przedostał się do sieci wynika, że aktualizacja powinna być udostępniana od okolicy połowy kwietnia. Oczywiście Androida 15 dostaną nie tylko właściciele modeli Samsung Galaxy S24. Lista smartfonów w kolejce po nowe oprogramowanie jest znacznie dłuższa.

Przy okazji producent zabrał głos w sprawie plotek związanych z pracami nad kolejną wersją oprogramowania, czyli One UI 8. Wiemy, że firma prowadzi już pewne testy Androida 16 na smartfonach z serii S25, ale są one zamknięte. To oznacza, że znajdują się na wczesnym etapie i publiczny program pilotażowy prędko się nie rozpocznie. Istnieje jednak duże prawdopodobieństwo, że tym razem nie dojdzie do tak dużych opóźnień.

Przeczytaj także: Najlepsze triki i wskazówki dla aplikacji Spotify

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: Sammobile