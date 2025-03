One UI 7 to priorytet. Samsung szczerze o aktualizacji do Androida 15

One UI 7 i Android 15 to duża aktualizacja oprogramowania, na którą czekają właściciele smartfonów marki Samsung. W międzyczasie pojawiają się informacje o testach nakładki z numerem 8.0. Samsung zabrał głos w tej sprawie i twierdzi, że One UI 7 to obecnie priorytet. Aktualizacja do Androida 15 jest bardzo blisko.

One UI 7 i Android 15 znajduje się obecnie na etapie testów. Aktualizacja w pierwszej kolejności trafi na smartfony Samsung Galaxy S24. Potem także na ostatnie składaki i serię S23. Firma zabrała głos w sprawie oprogramowania. Również w związku z informacjami na temat kolejnej nakładki z numerkiem 8.0.

One UI 7 i Android 15 to obecnie priorytet firmy Samsung

Koreańczycy zabrali głos w sprawie oprogramowania. W styczniu Samsung stwierdził, że aktualizacja do systemu Android 15 z nakładką One UI 7 powinna być gotowa do końca pierwszego kwartału 2025 r. Być może uda się tego dokonać na ostatni rzut, ale wiemy, że proces ma ruszyć dopiero od przyszłego miesiąca.

Samsung twierdzi, że aktualizacja do Androida 15 z One UI 7 to obecnie priorytet dla firmy. Producent dokłada starań, aby jak najszybciej sfinalizować prace nad tym oprogramowaniem. Następnie ruszy proces dystrybucji. Firma twierdzi, że w przypadku modeli S24 software ma być dostępny globalnie jeszcze w kwietniu i nie bierze pod uwagę kolejnych opóźnień.

Istnieje duża szansa na to, że właściciele flagowców Galaxy S24, którzy biorą udział w publicznym programie pilotażowym, dostaną sfinalizowaną aktualizację jeszcze przed końcem marca. Jednak proces związany z publiczną jej dystrybucją na szeroką skalę zaplanowany jest na kwiecień. Pokrywa się to z informacjami dotyczącymi harmonogramu uaktualnienia, który przedostał się do sieci kilka tygodni temu.

Samsung prowadzi testy One UI 8.0 na Androidzie 16

Niedawno wspominaliśmy wam, że Samsung rozpoczął już testy oprogramowania One UI 8.0, które bazuje na systemie Android 16. Producent zabrał głos również w tej sprawie i to potwierdził. Zwraca jednak uwagę na ważny fakt.

Rozumiemy podekscytowanie związane z przyszłymi aktualizacjami oprogramowania, ale w tej chwili One UI 8.0 nie zostało oficjalnie ogłoszone ani wydane dla żadnych urządzeń. Chociaż niektóre raporty twierdzą, że pewne urządzenia zostały zauważone z systemem One UI 8.0, prawdopodobnie są to wewnętrzne jednostki testowe Samsunga, które są używane na wczesnym etapie rozwoju i nie są dostępne do użytku publicznego. Jak zawsze zalecamy poleganie na oficjalnych kanałach firmy w celu uzyskania potwierdzonych aktualizacji, a nie na przeciekach stron trzecich. Doceniamy Twój entuzjazm dla testów beta One UI i podzielimy się wszelkimi oficjalnymi informacjami, gdy tylko będą dostępne. Dziękujemy za dołączenie do społeczności — wyjaśnia Samsung.

Tak więc testy nowej nakładki już trwają, ale są to wewnętrzne kompilacje producenta, które używane są wyłącznie przez część pracowników firmy. Ponadto to oprogramowanie znajduje się na bardzo wczesnym etapie i wiele wskazuje na pominięcie wydania 7.1.

Tak więc od kwietnia czeka nas aktualizacja do Androida 15 z One UI 7. Wiemy, że lista smartfonów w kolejce po to oprogramowanie jest naprawdę długa. Na publiczny program pilotażowy nakładki z numerkiem 8.0 poczekamy jeszcze co najmniej kilka miesięcy.

