Samsung Galaxy M56 w drodze. Będzie lepszy od modelu A56 5G?

Samsung Galaxy M56 to nowy smartfon marki, który będzie bardzo podobny do modelu A56 5G. Będą jednak pewne różnice. Telefon jest certyfikowany, a to oznacza, że premiera smartfona Samsung Galaxy M56 zbliża się wielkimi krokami. Zobaczmy sobie, jak powinna prezentować się specyfikacja techniczna urządzenia.

Samsung Galaxy M56 to nowy smartfon, który będzie miał dużo wspólnego z modelem A56 5G. Za nami premiera drugiego z wymienionych telefonów, ale ten pierwszy również jest nieodległy. Świadczy o tym proces certyfikacji, który uruchomił producent. Coś więc musi być na rzeczy.

Premiera smartfona Samsung Galaxy M56 blisko

Smartfon Samsung Galaxy M56 został dostrzeżony na stronie Bluetooth SIG, gdzie uzyskał stosowny certyfikat. Urządzenie znaleziono pod nazwą SM-M566B_DS, a więc jest to wariant dual SIM. Organizacja sprawująca pieczę nad niebieskim ząbkiem nie ujawnia nam zbyt wiele.

Sam proces certyfikacji oznacza jednak, że producent szykuje się do wprowadzenia smartfona Samsung Galaxy M56 na rynek i powinno to nastąpić kilka tygodni po modelu A56 5G, który debiutował na początku marca. Podobnie było w przypadku zeszłorocznych telefonów A55 i M55, które zadebiutowały niemal jeden po drugim.

Jak będzie w tym roku, to przekonamy się wkrótce. Nowy smartfon może pojawić się jeszcze w tym miesiącu lub wcześnie w drugim kwartale 2025 r. Jakie będą różnice pomiędzy oboma modelami?

Różnice między smartfona Samsung Galaxy M56 i A56 5G

Na pierwszy rzut oka smartfony Samsung Galaxy M56 i A56 5G będą do siebie bardzo podobne. Jak to jednak mówią, diabeł tkwi w szczegółach. Spodziewajmy się, że pojawią się pewne różnice, choć specyfikacja techniczna nie jest na razie znana, to mamy pewne przypuszczenia.

Zasadniczą różnicą między modelami Samsung Galaxy M56 i A56 5G powinien być procesor. W drugim telefonie jest autorski Exynos 1580. Natomiast w pierwszym spodziewajmy się jednego ze średniopółkowych Snapdragonów firmy Qualcomm. Czip będzie wspomagany przez 8 GB pamięci RAM. Na dane zostanie przeznaczone 128 lub 256 GB miejsca.

Kolejną różnicą może być przednia kamera. W modelu M55 producent umieścił 50-megapikselowy aparat do selfie. Samsung Galaxy A56 5G ma 12-megapikselowy czujnik. Ekran będzie ten sam, a więc spodziewajmy się wyświetlacza AMOLED o rozdzielczości Full HD+ oraz odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Podobnie będzie w przypadku baterii, której pojemność to 5000 mAh, a obsługiwana ładowarka ma moc 45 W.

Aparat fotograficzny smartfona Samsung Galaxy M56 zostanie pewnie nieco zubożony. Główny sensor nadal będzie 50-megapikselowy, ale ultraszerokokątny może być połączony z 8-megapiselowym czujnikiem, a kamera do zdjęć makro pozwoli robić fotki w rozdzielczości do 2 megapikseli. Całość będzie pracować pod kontrolą Androida 15 z One UI 7.

źródło: Sammobile