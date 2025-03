Realme 14 5G blisko. Nowy smartfon z dobrą ceną

Realme 14 5G to nowy smartfon marki, którego premiera jest blisko. Producent udostępnił zajawki, które ujawniają wygląd. Znana jest także częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Cena Realme 14 5G powinna być atrakcyjna i to sprawi, że urządzenie może cieszyć się dużym zainteresowaniem wśród klientów.

Realme 14 5G to nowy smartfon marki z niższej półki cenowej, który w 2025 r. może znaleźć sporo klientów. Producent podgrzewa atmosferę przed debiutem nowego średniaka i udostępnił zajawki, które ujawniają nam pewne szczegóły dotyczące telefonu. Co z ceną i specyfikacją techniczną?

Specyfikacja techniczna smartfona Realme 14 5G

Kompletna specyfikacja techniczna smartfona Realme 14 5G nie jest na razie znana, ale producent uchylił rąbka tajemnicy i ujawnił pewne szczegóły na grafikach, które widać w załączonej galerii. Co już wiemy o wiemy o wyposażeniu tego telefonu?

Realme 14 5G otrzyma procesor Snapdragon 6 Gen 4, który jest układem Qualcomma stworzonym z myślą o średniakach. Producent chwali się, że smartfon wykręca w teście AnTuTu ponad 810 tys. punktów. Do wyników uzyskiwanych przez flagowce jest oczywiście daleko, ale pamiętajmy, że jest to inna półka cenowa.









Pod obudową telefonu znajduje się duża bateria o pojemności 6000 mAh. Takie akumulatory coraz częściej pojawiają się w średniakach i to z pewnością cieszy. To o około 1000 mAh więcej względem tego, co proponowano dotychczas. Pozwoli to na dłuższy czas pracy na jednym ładowaniu. Bateria wspiera ładowarkę o mocy 45 W.

Producent nawiązał współpracę z popularnymi markami od gier. Na wybranych rynkach dotyczy to Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) oraz Honor of Kings (HOK). Wiemy, że Realme 14 5G na jednym naładowaniu baterii ma pozwolić na 10,5 godziny nieprzerwanej rozgrywki.

Cena Realme 14 5G będzie atrakcyjna

Dokładne ceny modelu Realme 14 5G nie są jeszcze znane, ale spodziewajmy się kwot zbliżonych do poprzednika. W zeszłym roku urządzenie w Indiach było dostępne za mniej niż 20 tys. rupii (około 900 złotych). Spodziewajmy się, że w przypadku nowego telefonu będzie podobnie.

Warto dodać, że design nowego telefonu jest bardzo podobny do innego modelu, który niedawno pojawił się w ofercie marki. Mowa o P3 Ultra, który debiutuje w Indiach 19 marca. Czego jeszcze można spodziewać się po smartfonie Realme 14 5G? Urządzenie powinno dostać ekran AMOLED-owy o rozdzielczości Full HD+ oraz odświeżaniem obrazu w zakresie do 120 Hz, co upłynni rozgrywkę. Nie zabraknie też wodoszczelności obudowy na poziomie IP69 czy rozbudowanego systemu chłodzenia, który zapewni optymalną temperaturę pracy. Całość będzie pracować pod kontrolą Androida 15 z autorską nakładką producenta.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: Fonearena