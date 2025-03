Samsung Galaxy Z Fold 7 jak S25 Ultra. Aparat z ważną zmianą

Samsung Galaxy Z Fold 7 to składany smartfon, którego premiera odbędzie się w połowie 2025. Dowiadujemy się, że pojawi się ważna zmiana obejmująca aparat fotograficzny. Telefon Samsung Galaxy Z Fold 7 ma dostać sensor zapożyczony z modelu S25 Ultra. To oznacza, że kamera zaoferuje bardzo duże możliwości.

Samsung Galaxy Z Fold 7 to składany smartfon, który zadebiutuje za kilka miesięcy. Spodziewamy się, że nastąpi to w okolicy lipca 2025 r. Tymczasem do sieci przedostały się nowe informacje. Tym razem obejmujące aparat fotograficzny telefonu i pod tym względem czeka nas ważna zmiana. Producent planuje zrobić coś, do czego przymierzał się od kilku lat.

Aparat smartfona Samsung Galaxy Z Fold 7 z sensorem z S25 Ultra

Samsung Galaxy Z Fold 7 wprowadzi istotną zmianę. Dotyczy ona aparatu fotograficznego, którego główny obiektyw ma współpracować z 200-megapikselowym sensorem. To oznacza, że czujnik zostanie zapożyczony z modelu S25 Ultra. To sprawi, że kamera składanego smartfona zapewni większe możliwości.

Przy okazji Samsung Galaxy Z Fold 7 będzie pierwszym telefonem z tej serii poza Koreą Południową, którego aparat fotograficzny będzie miał 200-megapikselowy sensor. Takie rozwiązanie zaimplementowano już w zeszłym roku w modelu SE 1. generacji. To urządzenie nie opuściło jednak kraju producenta.

W obecnej generacji (Z Fold 6) znajduje się 50-megapikselowy sensor i firma długo wzbraniała się przed umieszczeniem 200-megapikselowego czujnika. Rok 2025 będzie pod tym względem przełomowy i w końcu nadejdzie pod tym względem wyczekiwana przez klientów zmiana. To zbliży telefon do modelu S25 Ultra.

Samsung Galaxy Z Fold 7 z premierą w lipcu 2025 roku

Dokładna data premiery modelu Samsung Galaxy Z Fold 7 nie jest na razie znana, ale spodziewajmy się, że debiut nastąpi w lipcu 2025 r. W trakcie tej samej prezentacji zobaczymy również składanego smartfona Z Flip 7. To urządzenie równie dostanie ważną zmianę, która dotyczy drugiego wyświetlacza na pleckach. Stanie się on większy i zostaną w niego wtopione obiektywy aparatu.

Pełna specyfikacja techniczna smartfona Samsung Galaxy Z Fold 7 nie jest na razie znana, ale wiemy, że to urządzenie również otrzyma większe ekrany. Rozkładany wyświetlacz ma przekątną 8,2 cala. Natomiast drugi na pleckach to 6,5-calowy panel. Pod obudową znajdzie się oczywiście procesor Snapdragon 8 Elite, który powinien być wspomagany przez maksymalnie 16 GB pamięci RAM.

Energię dostarczy pewnie bateria o pojemności około 4400 mAh. Pod tym względem rewolucji nie będzie. Zmiany mają pojawić się również w piórku S Pen. Ponadto urządzenie będzie cieńsze od poprzednika. Grubość złożonej konstrukcji nie przekroczy 9,5 mm. Po rozłożeniu ma to być nie więcej niż 4,5 mm.

