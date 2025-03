One UI 7 i Android 15 dla Samsung Galaxy S23. Aktualizacja już jest

One UI 7 i Android 15 trafiają na kolejne smartfony. Tym razem są to modele Samsung Galaxy S23. Nowe oprogramowanie trafia na te telefony w poglądowej wersji beta. Kiedy Android 15 z nakładką One UI 7 trafi na smartfony Samsung Galaxy S23 w formie sfinalizowanej aktualizacji? Chwilę z pewnością trzeba będzie poczekać.

One UI 7 i Android 15 to wyczekiwana aktualizacja na smartfony koreańskiej marki, która w pierwszej kolejności trafi na modele S24. Lista telefonów w kolejce po to uaktualnienie jest znacznie większa. Obejmuje także serię Samsung Galaxy S23, których właściciele mogą wypróbować nowe oprogramowanie w poglądowej edycji beta.

Android 15 i One UI 7 beta dla smartfonów Samsung Galaxy S23

Poglądowe wydanie nakładki One UI 7 beta testowane jest na modelach z serii S24 od grudnia. Natomiast wcześniej w tym miesiącu oprogramowanie udostępniono także na składaki Z Fold 6 i Z Flip 6. Teraz przyszedł czas na flagowce sprzed dwóch lat, czyli telefony Samsung Galaxy S23. Kto może wziąć udział w programie pilotażowym?

Koreańczycy uruchomili program pilotażowy One UI 7 w wersji beta dla smartfonów Samsung Galaxy S23 w pierwszej kolejności na rynku indyjskim. To użytkownicy z tego kraju mają okazję przetestować na tych telefonach system Android 15 jako pierwsi. Wkrótce testy zapewne zostaną rozszerzone o kolejne kraje. W tym również wybrane europejskie.

Aktualizacja dostępna dla flagowców sprzed dwóch lat dystrybuowana drogą OTA waży około 4,7 GB. Wiemy, że wprowadza na pokład smartfonów firmware oznaczony ciągiem znaków S91xBXXU8ZYC3. Zawiera on marcowe poprawki bezpieczeństwa, które są najnowsze.

Aktualizacja One UI 7 dla Samsung Galaxy S23 nieprędko

Oczywiście wielu użytkowników smartfonów z serii Samsung Galaxy S23 zastanawia się nad tym, kiedy zostanie udostępniona sfinalizowana aktualizacja do Androida 15 z nakładką One UI 7? Spodziewajmy się, że program pilotażowy wersji beta potrwa co najmniej kilka tygodni. Co prawda nie tak długo, jak to było w przypadku telefonów S24, ale z pewnością nie ma co spodziewać się uaktualnienia jeszcze w tym miesiącu.

Można bezpiecznie założyć, że Android 15 z nakładką One UI 7 trafi na smartfony Samsung Galaxy S23 najwcześniej w drugiej połowie kwietnia. Na przyszły miesiąc wskazywał zresztą harmonogram, który pochodził od jednego z europejskich oddziałów firmy. Coś więc z pewnością musi być na rzeczy.

Prace nad obecnym uaktualnieniem były solą w oku producenta. Do tego stopnia, że musiał on zmienić harmonogram wydawniczy własnego oprogramowania. Zrezygnowano więc z aktualizacji z numerkiem 7.1. W zamian rozpoczęto wczesne prace nad oprogramowanie bazującym już na Androidzie 16. Wczesne testy są już prowadzone wewnątrz firmy na modelach z serii S25.

źródło: Sammobile