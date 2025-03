One UI 7 i Android 15 dla Samsung Galaxy S24. Aktualizacja blisko

One UI 7 i Android 15 dla Samsung Galaxy S24 to duża aktualizacja oprogramowania, na którą czekają miliony użytkowników. Kiedy odbędzie się premiera? Możliwe, że szybciej niż sądzono. Aktualizacja do Androida 15 z nakładką One UI 7 na smartfony Samsung Galaxy S24 może trafić w bardzo niedługim czasie.

One UI 7 to duża aktualizacja oparta na systemie Android 15, nad którą prace mocno przeciągnęły się w czasie. Kiedy dostaną ją właściciele smartfonów z serii Samsung Galaxy S24? Możliwe, że wyczekiwane uaktualnienie jest już naprawdę blisko. Skąd to wiemy? Rąbka tajemnicy uchylił w platformie X Tarun Vats, który w przeszłości był dobrze poinformowany w planach firmy.

Aktualizacja Android 15 z One UI 7 dla Samsung Galaxy S24 blisko

Vats twierdzi, że aktualizacja do systemu Android 15 z nakładką One UI 7 dla modeli z serii Samsung Galaxy S24 może być bardzo blisko. Twierdzi, że producent rozważał udostępnienie piątej wersji beta w ramach publicznego programu pilotażowego, który uruchomiono w grudniu. Tak się jednak może nie stać.

Źródło uważa, że kolejną aktualizacją dla smartfonów Samsung Galaxy S24, które biorą udział w publicznym programie pilotażowym, może być już sfinalizowany Android 15. Jeśli tak, to uaktualnienie do One UI 7 może być tuż za rogiem. W zasadzie jakiś czas temu sugerował to nawet sam producent, który ujawnił, że program pilotażowy dobiega końca.

One UI 7 najpierw jednak trafi na smartfony testerów. To oznacza, że może to nastąpić jeszcze w marcu, ale wszyscy właściciele telefonów z serii Samsung Galaxy S24 mogą poczekać dłużej. Prawdopodobnie do kwietnia, o czym już mówiono jakiś czas temu. W każdym razie jest to kwestia kilku najbliższych tygodni, co z pewnością cieszy.

Android 15 z One UI 7 nie tylko dla modeli Samsung Galaxy S24

Oczywiście lista smartfonów po uaktualnienie do Androida 15 jest znacznie dłuższa. Obejmuje ona kilkadziesiąt różnych modeli. W tym miesiącu program pilotażowy rozszerzono o ostatnie składaki, czyli smartfony Z Fold 6 i Z Flip 6. Do programu pilotażowego załapie się też seria S23.

Szersza dystrybucja uaktualnienia One UI 7 dla smartfonów Samsunga powinna rozpocząć się w przyszłym miesiącu. Wiemy jednak, że opóźnienia w pracach nad aktualizacją wpłynęły na pewne zmiany. Obejmują one harmonogram nad kolejnymi wersjami oprogramowania.

Samsung zdecydował się zrezygnować w tym roku z aktualizacji z numerkiem 7.1. W obawie, że może to wpłynąć na dalsze opóźnienia przy pracach nad One UI 8 z Androidem 16. To ostatnie oprogramowanie znajduje się już na etapie wczesnych testów dla modeli z serii S25. Na razie zamkniętych i są one prowadzone wewnątrz firmy. Jest duża nadzieja, że uaktualnienie nie będzie odwlekane tak bardzo w czasie i pojawi się jeszcze jesienią.

