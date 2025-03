Google Pixel 10 Pro XL na renderach. Jakie zmiany dostał smartfon?

Google Pixel 10 Pro XL to flagowiec marki na 2025 r., którego premiera odbędzie się za kilka miesięcy. Jakie zmiany otrzyma nowy smartfon? Ujawniają nam je rendery telefonu Google Pixel 10 Pro XL, które przedostały się do sieci na długo przed debiutem. Rewolucji w designie nie będzie i ten jest zbliżony do poprzednika.

Google Pixel 10 Pro XL to jeden z kilku nowych smartfonów, których premiery spodziewamy się latem. Powinno to nastąpić w okolicy sierpnia 2025 r. Telefon nie został dochowany w tajemnicy do dnia debiutu. Planowane zmiany i design mamy okazję zobaczyć na renderach, które stworzył niezastąpiony Steve Hemmerstoffer (aka Onleaks). Co na nich widać?

Rendery Google Pixel 10 Pro XL ujawniają niewielkie zmiany

Smartfon Google Pixel 10 Pro XL ujawnia nam wygląd na kilka miesięcy przed premierą za sprawą renderów opartych na schematach CAD, które stworzył Onleaks. Grafiki prezentują nam telefon bliźniaczo podobny do modelu 9 Pro XL z zeszłego roku. Zmiany na pierwszy rzut oka w zasadzie są niewidoczne.

Google Pixel 10 Pro XL ma płaski ekran z mocno zaokrąglonymi narożnikami oraz okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Z tyłu widać charakterystyczny aparat fotograficzny z trzema obiektywami, diodą doświetlającą LED oraz czujnikiem temperatury. Boczna ramka również ma liczne krągłości i wygląda to podobnie.







Nowy smartfon ma wymiary 162,7 × 76,6 × 8,5 mm. Tak więc jedyną zmianą w tym przypadku jest wysokość, której różnica względem zeszłorocznego modelu to zaledwie 0,1 mm. Co ze specyfikacją techniczną telefonu?

Specyfikacja techniczna smartfona Google Pixel 10 Pro XL

Kompletna specyfikacja techniczna modelu Google Pixel 10 Pro XL nie jest na razie znana. Spodziewajmy się jednak wielu podobieństw do poprzednika. Zasadniczą różnicą będzie nowy procesor, czyli Tensor G5. Pewnie nie dorówna on pod względem wydajności najnowszym Snapdragonom, ale z pewnością wprowadzi różne udoskonalenia. Czip będzie wspomagany przez 16 GB pamięci RAM.

Ekran to wyświetlacz OLED-owy LTPO o przekątnej 6,8 cala. Rozdzielczość pewnie też się nie zmieni i będzie to 1344 × 2992 pikseli, a odświeżanie obrazu powinno odbywać się w zakresie do 120 Hz. Możliwe, że producent zrezygnuje z opcji 128 GB miejsca na dane i w podstawowej konfiguracji sprzętowej znajdzie się 256 GB pamięci.

Specyfikacja techniczna aparatu fotograficznego Google Pixel 10 Pro XL owiana jest tajemnicą. Można jednak się domyślać, że firma wprowadzi tu jakieś zmiany oraz udoskonalenia. Główny obiektyw nadal powinien współpracować z 50-megapikselowym sensorem. Natomiast energię dostarczy bateria o pojemności około 5000 mAh. Być może z obsługą szybszego ładowania. Całość będzie pracować pod kontrolą nowego systemu operacyjnego Android 16. Nowością ma być funkcja Pixel Sense.

