Xiaomi Pad 7 Max. Potężny tablet w drodze

Xiaomi Pad 7 Max to potężny tablet, którego premiera odbędzie się jeszcze w 2025 r. Będzie to potężny sprzęt z bardzo mocną specyfikacją techniczną. Nie jest ona jeszcze w pełni znana, ale wiemy, że Xiaomi Pad 7 Max otrzyma duży wyświetlacz o przekątnej 14 cali, a za obliczenia może tu odpowiadać Snapdragon 8 Elite.

Xiaomi Pad 7 Max to nowy tablet, który wkrótce może dołączyć do dwóch poprzedni modeli z serii. Droższym z nich jest wariant z dopiskiem Pro, który ma 11,2-calowy wyświetlacz. Na tym producent nie poprzestanie i szykuje dla wymagających klientów coś jeszcze większego. Będzie to duże urządzenie ze sporym ekranem.

Tablet Xiaomi Pad 7 Max z mocną specyfikacją

Kompletna specyfikacja techniczna Xiaomi Pad 7 Max nie jest na razie znana. Wiele wskazuje jednak na to, że będzie to kontynuacja tego, co producent przygotował z myślą o poprzednim modelu 6 Max z 14-calowym wyświetlaczem, który debiutował w 2023 r. W nowym urządzeniu zostanie umieszczony ekran o podobnej przekątnej.

Różnica pomiędzy ekranami o przekątnych 11 a 14 cali jest naprawdę spora. To ponad 60 proc. Xiaomi Pad 7 Max będzie więc dużym urządzeniem dla najbardziej wymagających użytkowników, choć dokładne parametry wyświetlacza nie są znane. Pewnie będzie to wysokiej klasy panel LCD o rozdzielczości około 3K, ale na szczegóły przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać.

Za obliczenia ma tu odpowiadać mocny procesor, który to jednak nie został sprecyzowany. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że w poprzedniku znalazł się high-endowy czip Qualcomma, to można przypuszczać, że nowy tablet dostanie procesor Snapdragon 8 Elite, który znamy z droższych smartfonów z Androidem z półki premium.

Energię w tablecie Xiaomi Pad 7 Max dostarczy duża bateria, która ma wspierać bardzo szybkie ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 120 W. Jej pojemność nie została podana. Spodziewajmy się jednak co najmniej 10000 mAh. Będzie to więc naprawdę mocny sprzęt i można się domyślać, że pojawią się także inne rozwiązania z półki premium.

Xiaomi Pad 7 Max będzie miał konkurencyjne tablety

Na tym nie koniec nowości związanych ze światem dużych tabletów z Chin. Xiaomi Pad 7 Max będzie musiał konkurować z innymi urządzeniami. W drodze są modele dwóch marek, które również mają zapewnić mocne specyfikacje techniczne.

Źródło informacji wyjaśnia, że pierwszy z nich ma dostać 13-calowy ekran wykonany w technologii LCD, mocny procesor MediaTek Dimensity 9400 oraz baterię z obsługą ładowarki o mocy 66 W. Drugi tablet ma czip Qualcomm Snapdragon 8 Elite, baterię z ładowaniem o mocy 80 W oraz wyświetlacz o przekątnej 13,2 cala. Będą to mocne urządzenia, ale czy trafią również do Europy? Tego na razie nie wiadomo, ale nie można tego oczywiście wykluczyć.

