OnePlus 14 5G z ważną zmianą. Smartfon będzie bardzo mocny

OnePlus 14 5G to nowy smartfon z półki premium, którego premiera odbędzie się dopiero za kilka miesięcy. Spodziewamy się, że telefon zostanie zaprezentowany jesienią 2025 r. Jakie zmiany i nowości wprowadzi to urządzenie? Choć do debiutu jest jeszcze sporo czasu, tak w sieci pojawiły się ważne informacje związane ze specyfikacją techniczną.

Smartfon OnePlus 14 5G z mocną specyfikacją techniczną

Pełna specyfikacja techniczna smartfona OnePlus 14 5G nie jest oczywiście znana, bo ma tego typu informacje jest po prostu zbyt wcześnie. Rąbka tajemnicy na temat planowanych zmian ujawnił nam jednak leaker Digital Chat Station, który w przeszłości dostarczał nam sprawdzone plotki z obozu chińskiej marki. Czego powinniśmy się spodziewać?

OnePlus 14 5G dostanie nowy ekran, który zostanie wykonany w technologii AMOLED-owej. Będzie to płaski wyświetlacz o rozdzielczości QHD+ oraz odświeżaniem obrazu w co najmniej 120 Hz. Ma on być zapożyczony z flagowca Oppo Find X8 Ultra, którego premiery spodziewamy się w drugim kwartale 2025 r.

Następnie mamy baterię. Plotki mówią o tym, że jej pojemność może zostać zwiększona nawet do 7000 mAh. Pod tym względem będzie to duży przeskok w porównaniu do modelu 13. Producent chce przy tym zachować wsparcie dla szybkiego ładowania o mocy co najmniej 100 W.

Oczywiście powinniśmy spodziewać się również szybkiego procesora. Będzie to kolejny czip Qualcomma dla flagowców z Androidem, czyli Snapdragon 8 Elite 2. To mocny układ, który zapewni telefonowi dużą wydajność. Szczegółów związanych z aparatem na razie nie ma, ale spodziewajmy się, że producent położy duży nacisk również w tym obszarze.

Kiedy premiera smartfona OnePlus 14 5G?

Jeśli zastanawiacie się nad tym, kiedy odbędzie się premiera telefonu OnePlus 14 5G, to odpowiedź nie jest jednoznaczna. Spodziewajmy się sytuacji, z którą mieliśmy do czynienia w ostatnich latach. Najpierw czeka nas więc debiut w Chinach. Natomiast edycja międzynarodowa pojawi się później.

W Chinach premiera flagowca odbędzie się pewnie w październiku 2025 r. Natomiast na edycję global poczekamy pewnie do początku stycznia przyszłego roku, co warto mieć na uwadze. Na informacje o konkretnych terminach przyjdzie czas. Na razie nie wie tego nawet sam producent, bo na takie planowanie jest za wcześnie.

OnePlus 14 5G może również dostać zmiany wizualne dotyczące designu. Być może czekają nas kolejne modyfikacje aparatu fotograficznego? To wyjaśni się z czasem.

