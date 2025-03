Samsung Galaxy S25 Edge z ceną. Smartfon ma być lekki

Samsung Galaxy S25 Edge to bardzo cienki smartfon, którego premiera odbędzie się w drugim kwartale 2025 r. W sieci pojawiły się nowe informacje. W tym szczegóły związane z ceną modelu Samsung Galaxy S25 Edge. Ta ma być zbliżona do kwoty za Plusa. Wiemy również, ile dokładnie ma ważyć telefon. Smartfon będzie lekki.

Samsung Galaxy S25 Edge to nowy smartfona, który został zaprezentowany na początku 2025 r. Nastąpiło to w trakcie styczniowej konferencji Unpacked. Wielu informacji jednak nie ujawniono. Cena była nieznana i niespecjalnie dużo powiedziano na temat specyfikacji technicznej. Teraz poznajemy kolejne szczegóły, które ujawnił leaker Ice Universe.

Cena modelu Samsung Galaxy S25 Edge

Ice Universe ujawnił, ile ma kosztować smartfon Samsung Galaxy S25 Edge i przekazane przez niego informacje w zasadzie pokrywają się z tym, co mogliśmy usłyszeć już wcześniej. Cena ma być taka sama, jak w przypadku modelu Plus. Ile więc trzeba będzie zapłacić?

Cena modelu Samsung Galaxy S25 Edge wyniesie 1159 euro. W Polsce pewnie zapłacimy około 5 tys. złotych, bo tyle kosztuje wersja Plus. Dokładne kwoty powinniśmy poznać bliżej rynkowej premiery, czyli w drugim kwartale 2025 r.

Na razie nie wiadomo, jak ma wyglądać przedsprzedaż nowego telefonu. Możliwe, że będzie zbliżona do oferty na start, którą przygotowano w styczniu z myślą o pozostałych modelach z serii. To oznacza, że w danej cenie będzie można liczyć na dwa razy więcej pamięci na dane. Na razie jednak są to wyłącznie nasze przypuszczenia.

Smartfon Samsung Galaxy S25 Edge będzie lekki

Przy okazji dowiadujemy się, że nowy smartfon koreańskiego giganta ma być naprawdę lekki. Ice Universe potwierdził, że Samsung Galaxy S25 Edge zostanie zamknięty w obudowie o grubości zaledwie 5,84 mm, co w plotkach pojawiało się już wcześniej. Natomiast waga całości to tylko 162 gramy.

Samsung Galaxy S25 Edge będzie więc dosyć lekkim smartfonem. Telefony z ekranami o przekątnej około 6,7 cala ważą około 200 gramów lub więcej. W przypadku nowego „cieniasa” będzie inaczej. Choć warto mieć na uwadze, że odbije się to negatywnie m.in. na baterii. Jej pojemność nie przekroczy 4000 mAh. Będzie więc mniejsza o 1000 mAh względem tej z modeli Plus czy Ultra.

Kompletna specyfikacja techniczna smartfona nie jest znana. Wiemy jednak, że pod obudową znajdzie się procesor Snapdragon 8 Elite, który będzie wspomagany przez 12 GB pamięci operacyjnej RAM. Na dane zostanie przeznaczone 256 GB miejsca. Ekran to 6,7-calowy wyświetlacz AMOLED-owy o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniem obrazu w 120 Hz.

Aparat fotograficzny jest podwójny. Główny obiektyw ma współpracować z 200-megapikselowym sensorem, a drugi z 50-megapikselowym czujnikiem. Całość będzie pracować pod kontrolą Androida 15 z nakładką One UI 7.

Przeczytaj także: Najlepsze triki i wskazówki dla aplikacji Spotify

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło