Samsung Galaxy S24 z marcową aktualizacją. Ostatnia przed One UI 7?

Samsung Galaxy S24 dostaje nowe uaktualnienie. To marcowa aktualizacja z poprawkami, również dostarczonym przez Google dla Androida. Co z One UI 7 i kiedy smartfony z serii Samsung Galaxy S24 dostaną to oprogramowanie? Producent zabrał już głos w tej sprawie i powinno to nastąpić już w przyszłym miesiącu.

One UI 7 na systemie Android 15 to duże uaktualnienie, na które czekają właściciele telefonów Samsung Galaxy S24. Chwilę to jeszcze potrwa. Tymczasem smartfony dostają inne oprogramowanie. To marcowa aktualizacja z poprawkami błędów, której dystrybucja już ruszyła. Co nowego tu znajdziemy?

Marcowa aktualizacja dla smartfonów Samsung Galaxy S24

Smartfony z serii Samsung Galaxy S24 dostaję nowe uaktualnienie. Jest to marcowa aktualizacja, która wprowadza do smartfonów firmware kończący się ciągiem znaków AYB1. Dystrybucja zaczęła się tradycyjnie od telefonów pochodzących z koreańskiej dystrybucji, ale wkrótce będzie dostępna także na innych rynkach. Nie jest to jeszcze długo wyczekiwane One UI 7, na które trzeba będzie poczekać dłużej.

Marcowa aktualizacja, którą dostają smartfony z serii Samsung Galaxy S24, zawiera poprawki błędów i jest to uaktualnienie dla One UI 6.1.1. Google tym razem przygotowało dla Androida kilkadziesiąt patchy związanych z bezpieczeństwem. Co ważne, aż 11 z nich ma status krytyczny. W lutym był tylko jeden z takim oznaczeniem.

Pozostałe łatki Google mają status wysokiego zagrożenia. Samsung tym razem przygotował siedem patchy, które dotyczą specyficznych błędów dla jego oprogramowania. Jeden z nich ma wysoki status ryzyka, a pozostałe średni. Aktualizacja dystrybuowana drogą OTA waży niespełna 285 MB.

Kiedy Android 15 z One UI 7 dla Samsung Galaxy S24?

Oczywiście właściciele telefonów Samsung Galaxy S24 wypatrują innego uaktualnienia. To duża aktualizacja oprogramowania do systemu Android 15 z nową nakładką One UI 7. Prace nad tym software mocno przeciągnęły się w czasie. Producent niedawno przekazał, że planuje go udostępniać od kwietnia.

Wiele wskazuje na to, że aktualizacja do Androida 15 z One UI 7 dla smartfonów Samsung Galaxy S24 ruszy w drugiej połowie przyszłego miesiąca. Tak więc telefony najpierw powinny dostać jeszcze kwietniową łatkę bezpieczeństwa dla obecnej wersji oprogramowania.

Przeciągające się prace nad tą aktualizacją sprawiły, że producent podjął ważne decyzje związane z harmonogramem wydawniczym dla własnego oprogramowania. Zrezygnowano z dużej aktualizacji z numerkiem 7.1, która miała pojawić się w okolicy lipca. W zamian firma skupia się już na wczesnych pracach nad nakładką 8.0 na Androidzie 16. Wiemy, że uruchomiono już wstępne testy wczesnej wersji dla modeli z serii S25. Tym razem marka chce mieć gotowe duże uaktualnienie na czas, a więc jeszcze jesienią tego roku.

źródło: Samsung, Sammobile