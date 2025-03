Android 16 z ważną zmianą. Google przywróci lubiane widżety

Android 16 to system operacyjny, którego premiera odbędzie się w przyszłym kwartale 2025 r. Google szykuje różne nowości. W planach jest także ważna zmiana, która obejmuje widżety. Wraz z wersją Android 16 firma planuje przywrócić ten element interfejsu na ekran blokady, czego na smartfonach obecnie nie ma.

Android 16 to nowy system operacyjny Google, który obecnie znajduje się na etapie publicznych beta testów. Oprogramowanie wprowadzi wiele nowości. Będą również pewne funkcje, które były obecne kiedyś, potem je usunięto, a teraz w planach jest ich przywrócenie. Obejmuje to pewne widżety. Czego powinniśmy się spodziewać?

Android 16 przywróci widżety na ekran blokady

Ekran blokady oprogramowania Google niegdyś pozwalał na umieszczanie dodatkowych elementów w postaci widżetów. Tak było niegdyś, ale potem funkcji się pozbyto. Obecnie taka możliwość istnieje tylko na urządzeniu Pixel Tablet. Na szczęście wraz z systemem Android 16 czeka nas pod tym względem ważna zmiana.

Google ogłosiło na blogu dla deweloperów, że wraz z systemem Android 16 planuje przywrócić widżety na ekran blokady. To oznacza, że taka funkcja stanie się ogólnodostępna na różnych urządzeniach. Kiedy to nastąpi?

Firma wyjaśnia, że widżety na ekranie blokady staną się dostępne niedługo po premierze nowego Androida 16, co ma nastąpić za kilka miesięcy. Wiemy, że funkcja zostanie oddana w ręce deweloperów i to oznacza, że twórcy aplikacji będą mogli przygotowywać takie elementy dla własnych projektów.

Pewne zalążki tego rozwiązania znajdują się w poglądowych wersjach beta nowego systemu Google, choć funkcja nie jest tu domyślnie włączona. Doszukano się informacji, że na smartfonach wymaga to obecnie na razie podłączenia do telefonu ładowarki lub umieszczenia sprzętu w stacji dokującej. Podobnie działa tryb czuwania na iPhone’ach.

Kiedy Google udostępni system Android 16?

Google na razie nie podało dokładnej daty premiery systemu Android 16, gdyż jego debiut ma odbyć się dopiero w drugiej połowie przyszłego kwartału 2025 r. Prawdopodobnie nastąpi to w czerwcu. Niedługo po tym powinny zostać udostępnione wspomniane widżety na ekranie blokady, wraz ze stosownymi interfejsami API dla programistów.

Android 16 ma zadebiutować szybciej od poprzedniego wydania. Wynika to z faktu, że Google chce uniknąć opóźnień, z którymi firma spotkała się przy okazji poprzedniej wersji platformy. To spowodowało, że Pixele 9 trafiły na rynek z poprzednią edycją systemu. Tym razem wszystko ma być gotowe na czas.

Smartfony z serii Pixel 10 mają zadebiutować latem br. To oznacza, że powinny trafić do sklepów od razu z nowym systemem. Tym razem nie powinno dojść do opóźnień. Wszak prace rozpoczęto wcześniej i pierwsza wersja Developer Preview została udostępniona jeszcze w listopadzie 2024 r.

źródło: Android-Developers