Redmi Note 14S w drodze. Nowy tani smartfon Xiaomi

Redmi Note 14S to nowy smartfon Xiaomi, który z pewnością będzie tani. Do sieci przedostały się rendery oraz częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Cena Redmi Note 14S na pewno powinna być atrakcyjna. Smartfon ma wyróżniać się na tle konkurencji m.in. aparatem fotograficznym z 200-megapikselowym sensorem.

Redmi Note 14S to nowy tani smartfon Xiaomi, którego premiera jest blisko. Do sieci przedostały się rendery oraz specyfikacja techniczna telefonu. Grafiki ujawniają nam znajomy design, który skądś już znamy. Urządzenie przypomina model Note 13 Pro 4G. Co ma do zaoferowania ten sprzęt?

Redmi Note 14S to tani smartfon Xiaomi

Smartfon Redmi Note 14S to urządzenie Xiaomi, które nie będzie drogie. Choć pod względem designu przypomina droższy model 13 Pro 4G, tak jego specyfikacja techniczna daje nam do zrozumienia, że cena będzie znacznie niższa. Spodziewajmy się kwoty poniżej 240 euro (ok. 1000 złotych).

Telefon ma płaski ekran z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które wyśrodkowano u góry. Z tyłu obudowy znajduje się potrójny aparat fotograficzny, którego elementy umieszczono na prostokątnej wyspie z zaokrąglonymi narożnikami. W tym samym miejscu konstrukcji znajduje się także dioda doświetlająca LED.







Do wyboru będą trzy kolory obudowy Redmi Note 14S. Są to czarny, fioletowy oraz niebieski. Nowy smartfon Xiaomi prezentuje się całkiem nieźle. Co ma do zaoferowania?

Specyfikacja techniczna Xiaomi Redmi Note 14S

Smartfon Remi Note 14S to typowy średniak bez łączności z sieciami 5G. Ekran to 6,67-calowy panel AMOLED-owy o rozdzielczości Full HD+. Obraz będzie wyświetlany z częstotliwością do 120 Hz. Pod nim powinien znajdować się czytnik linii papilarnych.

Pod obudową umieszczono dosyć prosty procesor MediaTek Helio G99 Ultra z 8 rdzeniami CPU. Czip będzie wspomagany przez 8 GB pamięci operacyjnej RAM. Natomiast na dane spodziewajmy się co najmniej 128 GB miejsca. Energię dostarczy bateria o pojemności 5000 mAh. Wiemy, że wspiera ona szybkie ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 67 W.

Na uwagę w Redmi Note 14S zasługuje aparat fotograficzny. Główny obiektyw współpracuje z 200-megapikselowym czujnikiem, co pewnie będzie głównym motorem sprzedaży tego telefonu. Kamera ultraszerokokątna została połączona z 8-megapikselowym sensorem, a aparat do zdjęć makro ma 2-megapikselowy czujnik. Przednia kamera ma pozwolić na rejestrowanie obrazu w rozdzielczości do 16 megapikseli. Miłym dodatkiem jest obecność modułu NFC.

Niestety, nowy smartfon Xiaomi nie będzie dostarczony z najnowszą wersją systemu Google. Urządzenie pracuje pod kontrolą Androida 14 z autorską nakładką producenta, czyli HyperOS. Premiera w Europie ma odbyć się w niedługim czasie i pewnie nie będzie to huczny debiut.

źródło: Winfuture