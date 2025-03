POCO F7 Ultra w benchmarku. Specyfikacja smartfona jest mocna

POCO F7 Ultra to nowy smartfon marki, którego premiera odbędzie się jeszcze w tej połowie 2025 r. Wczesne benchmarki wskazują, że będzie to mocne urządzenie. Specyfikacja techniczna telefonu POCO F7 Ultra obejmuje topowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite, który znamy z droższych flagowców z Androidem.

POCO F7 Ultra to nowy smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Wiemy nie od dziś, że specyfikacja techniczna telefonu ma być bardzo mocna. Potwierdzają to wczesne benchmarki urządzenia. Pod względem wydajności nowy model dorówna znacznie droższym flagowcom z systemem Android, a pewnie będzie od nich znacznie tańszy.

Wczesne benchmarki smartfona POCO F7 Ultra

Smartfon POCO F7 Ultra został dostrzeżony w bazie benchmarku Geekbench pod nazwą kodową 24122RKC7G. Literka „G” na końcu oznacza, że mamy tu do czynienia z wersją global, czyli tą mającą trafić do sprzedaży w Europie i także Polsce. Jak telefon wypadł w testach?

Testowany w benchmarku POCO F7 Ultra miał procesor Snapdragon 8 Elite, czyli ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Czip był wspomagany przez 16 GB pamięci operacyjnej RAM. Takie połączenie zapewnia oczywiście dużą wydajność. Wynik w pojedynczej precyzji to 2667 punktów, dla połowicznej 2645 punktów, a w skwantowanej 4866 punktów.

Egzemplarz smartfona przetestowany w Geekbench pracował pod kontrolą systemu Android 15. Oczywiście z autorską nakładką Xiaomi, czyli oprogramowaniem HyperOS 2. Wiele wskazuje na to, że telefon będzie przebrandowanym modelem Redmi K80 Pro, który w Chinach debiutował w zeszłym roku. Tak więc jego specyfikacja techniczna jest już w zasadzie znana.

Specyfikacja techniczna POCO F7 Ultra

Specyfikacja techniczna smartfona POCO F7 Ultra powinna być bardzo zbliżona lub niemal identyczna z tą, którą ma model Redmi K80 Pro. Czego więc można spodziewać się po nowym flagowcu submarki Xiaomi, poza wspomnianym procesorem Snapdragon 8 Elite?

Telefon dostanie ekran OLED-owy o przekątnej 6,67 cala oraz rozdzielczości 2K. Wyświetlacz będzie w stanie odświeżać obraz z częstotliwością do 120 Hz, a jasność maksymalna to 3200 nitów. W Europie spodziewajmy się maksymalnie 16 GB pamięci RAM oraz 512 GB miejsca na dane. Energię dostarczy bateria o pojemności 6000 mAh z obsługą szybkiej ładowarki o mocy 120 W. Z pewnością będzie to jeden z największych atutów tego urządzenia.

Aparat fotograficzny POCO F7 Ultra ma trzy obiektywy. Główny oraz teleobiektyw będą współpracować z 50-megapikselowymi sensorami. Natomiast ultraszerokokątny zostanie połączony z 32-megapikselowym czujnikiem. Przednia kamera pozwoli robić zdjęcia w jakości do 20 megapikseli. Nie zabraknie też czynnika linii papilarnego schowanego przed ekranem czy wsparcia dla szybkich ładowarek bezprzewodowych.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla aplikacji Spotify

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: Xpertpick