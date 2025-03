Android 16 dla Samsung Galaxy S25. Ruszyły testy One UI 8

Android 16 z One UI 8 to duża aktualizacja, która najpierw trafi na smartfony Samsung Galaxy S25. Producent chce uniknąć opóźnień, które napotkał przy okazji wydania z numerkiem 7.0. Dlatego Samsung uruchomił już wewnętrzne testy One UI 8 z systemem Android 16 dla serii Galaxy S25. Na razie wewnętrzne.

Android 16 z nakładką One UI 8 ma być na czas. Jak dobrze wiemy, Koreańczycy rozpoczęli już wczesne prace nad nową nakładką. Firma chce uniknąć opóźnień, z którymi spotkała się w ostatnim czasie. Dobre wieści są takie, że producent uruchomił już testy oprogramowania dla smartfonów Samsung Galaxy S25, czyli pierwszych w kolejce po nową aktualizację.

Android 16 z One UI 8 dla Samsung Galaxy S25 na etapie testów

Koreańczycy uruchomili prace nad aktualizacją do Androida 16 z autorską nakładką One UI 8 już jakiś czas temu. Teraz dowiadujemy się, że trwają testy nowego oprogramowania dla smartfonów Samsung Galaxy S25. Pierwsze kompilacje dostrzeżono na serwerach producenta. Co to za software?

Na serwerach firmy znaleziono pierwsze kompilacje One UI 8 dla smartfonów Samsung Galaxy S25. Są to buildy ukrywające się za ciągami znaków S938BXXU1BYC1/S938BOXM1BYC1/S938BXXU1BYC1. Za wiele nam to nie mówi. Wbrew pozorom jest to jednak dosyć istotna informacja.

Samsung uruchomił testy systemu Android 16 dla najnowszych flagowców około dwa miesiące wcześniej niż przed laty. To oznacza, że firma chce tym razem opracować aktualizację, która zostanie dostarczona na czas. Nie udało się tego zrobić z obecną wersją nakładki z numerkiem 7.0. Jak dobrze wiemy, seria S24 ma dostać to uaktualnienie dopiero w kwietniu.

Kiedy Android 16 z One UI 8 dla smartfonów Samsung Galaxy S25?

Oczywiście dokładna odpowiedź na to pytanie nie jest na razie znana. Sam fakt, że firma już uruchomiła wewnętrzne testy Androida 16 z One UI 8 dla smartfonów Samsung Galaxy S25, jest jednak dobrym znakiem. Publiczny program pilotażowy również powinien ruszyć wcześniej.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to Android 16 z nową nakładką Koreańczyków mógłby trafić na smartfony Samsung Galaxy S25 nawet późnym latem czy wczesną jesienią. Bardziej prawdopodobny wydaje się być drugi ze scenariuszy, czyli uruchomienie procesu aktualizacji na przykład we wrześniu lub październiku. O tym jednak przesądzą dalsze prace, a potem publiczny program pilotażowy. Jest zbyt wcześnie, aby zgadywać, kiedy mogłoby to nastąpić.

Niedawno wspominaliśmy wam o tym, że Samsung rzeczywiście mocno skupia się na One UI 8. Do tego stopnia, że wpłynęło to na harmonogram wydawniczy obecnej wersji oprogramowania. Firma miała zrezygnować z większej aktualizacji z numerkiem 7.1. Po to, aby móc skupić się na software bazującym już na kolejnym systemie Google.

