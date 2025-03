Samsung Galaxy Z Flip 7. Składany smartfon ma jednak nowy wygląd

Samsung Galaxy Z Flip 7 to składany smartfon, którego premiera odbędzie się w połowie 2025 r. Tymczasem dowiadujemy się, że telefon otrzyma nowy wygląd i jednak pojawi się więcej zmian niż sądzono. Dotyczą one plecków. Smartfon Samsung Galaxy Z Flip 7 dostanie większy wyświetlacz na tylnym panelu obudowy.

Samsung Galaxy Z lip 7 to składany smartfon, który zadebiutuje dopiero za kilka miesięcy. Premiera powinna odbyć się w połowie 2025 r. Jaki otrzyma wygląd? Niedawno do sieci przedostały się rendery, które w tym zakresie ujawniały stagnację. Wygląda jednak na to, że czeka nas nowy design. Co się zmieni?

Nowy wygląd smartfona Samsung Galaxy Z Flip 7

Składany smartfon Samsung Galaxy Z Flip 7 ponownie spotkał się z zainteresowaniem leakera Onleaks. Steve Hemmerstoffer udostępnił nowe rendery modelu, które tym razem wskazują na odświeżony wygląd. Dotyczy on elementu telefonu, gdzie znajduje się dodatkowy wyświetlacz. Jednak w tym zakresie czeka nas zmiana.

Nowe rendery telefonu Samsung Galaxy Z Flip 7 wskazują na większy wyświetlacz na pleckach. Nie będzie on ścięty, jak to było w poprzedniku. W rzeczywistości wypełni niemal całą część połowy obudowy. Natomiast obiektywy aparatu oraz dioda doświetlająca LED zostaną umieszczone w okrągłych wcięciach. Sam wyświetlacz będzie też większy, bo jego przekątna to około 4 cale.





źródło: Onleaks/Android Headlines

Zmiany widać na załączonych renderach. Co widzieliśmy poprzednio? Onleaks twierdzi, że źle zinterpretował schematy składanego smartfona. Być może jest to jednak model FE, który to podobno również ma zadebiutować w tym roku. Z pewnością miałoby to sens, gdyż to urządzenie ma być tańsze.

Składany smartfon Samsung Galaxy Z Flip 7 w lipcu

Dokładna data premiery modelu Samsung Galaxy Z Flip 7 nie jest znana. Przecieki wskazują jednak na początek trzeciego kwartału 2025 r. Tak więc oficjalna prezentacja pewnie odbędzie się w lipcu. Wtedy zobaczymy również model Z Fold 7.

Samsung Galaxy Z Flip 7 to składany smartfon, który dostanie nieco większe ekrany. Główny wyświetlacz ma przekątną 6,8 cala (vs 6,7 cala w poprzedniku). Natomiast drugi na pleckach zostanie zwiększony do wspomnianych około 4 cali (z 3,4 cala). Wymiary również są nieco większe – 166,6 × 75,2 × 6,9 mm. W miejscu, gdzie wystaje aparat, grubość obudowy wzrasta do 9,1 mm.

Aparat fotograficzny telefonu nadal powinien mieć główny sensor 50 MP. Natomiast kamera ultraszerokokątna zostanie połączona z 12-megapikselowym czujnikiem. Pod obudową znajdzie się czip Snapdragon 8 Elite, który będzie wspomagany przez 12 GB pamięci RAM. Natomiast na dane spodziewajmy się 256 lub 512 GB miejsca. Całość będzie pracować pod kontrolą Androida 15 z nakładką One UI 7. Ceny telefonu mają pozostać na dotychczasowym poziomie.

źródło