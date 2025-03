Google Pixel 10 i asystent „Pixie”. Czym jest Pixel Sense?

Google Pixel 10 to smartfony, które zobaczymy latem 2025. Wraz z nimi pojawi się nowa funkcja o nazwie kodowej „Pixie”. Będzie to nowy asystent Pixel Sense, który na telefonach z serii Google Pixel 10 zapewni nowe możliwości. Wiemy, że ma współpracować z innymi aplikacjami firmy i dostarczać spersonalizowany kontent.

Google Pixel 10 nie zadebiutuje na dniach. W tym miesiącu ma odbyć się premiera tańszego modelu 9a. Natomiast na nowe smartfony z serii 10 mamy poczekać do lata 2025 r. Już jakiś czas temu pojawiły się informacje, jakoby firma z myślą o tych telefonach szykowała nowość opartą na sztucznej inteligencji, która powstaje pod kryptonimem „Pixie”. Co to jest?

Pixie dla Google Pixel 10 ze smartfonami w 2025 roku

Co ciekawe, pierwsze plotki o Pixie pojawiły się już dwa lata temu. Wtedy raportowano, że z myślą o smartfonach z serii Google Pixel 10 szykowany jest nowy asystent głosowy, który ma wprowadzić więcej możliwości. Oczywiście wtedy nie było znanych zbyt wiele szczegółów.

Nowe informacje o „Pixie” uzyskujemy za sprawą serwisu źródłowego. Redakcja Android Authority dotarła do nowych szczegółów o tej funkcji telefonów Google Pixel 10 i udostępniono nawet pewne zrzuty ekranowe, które to obrazują. Finalnie nazwa asystenta będzie inna.

Pixel Sense dla Google Pixel 10 z integracją z wieloma aplikacjami

Funkcja ma zadebiutować wraz ze smartfonami z serii Google Pixel 10 pod nazwą Pixel Sense. W firmie o tej funkcji mówi się jako o „najbardziej spersonalizowanych doświadczeniach opartych na tym, co robisz na swoim telefonie”. Poniższe zrzuty ekranowe prezentują ekrany konfiguracji i zostały udostępnione na grupie w Telegramie przez Mystic Leaks.

Wiemy, że Pixel Sense zapewni głęboką integrację z innymi aplikacjami firmy. Tutaj wymienia się Kalendarz, Kontakty, Dokumenty, Pliki, Gmail, Notatki Keep, Mapy, Wiadomości, Telefon, Zdjęcia, Aurelius (nowa aplikacja), Rejestrator, Zrzuty ekranowe, Portfel, YouTube Music i YouTube oraz przeglądarkę internetową Chrome.

Asystent Pixel Sense ze smartfonów Google Pixel 10 ma bazować na danych zaciąganych z wymienionych aplikacji. Dzięki temu będzie w stanie dostarczać bardziej spersonalizowane dla użytkowników wyniki. Oczywiście dokładne szczegóły nie są na razie znane. Widać tutaj jednak pewne podobieństwa do rozwiązania konkurencji.

Na pierwszy rzut oka Pixel Sense wydaje się być zbliżone pod względem funkcjonalności do Apple Intelligence z iPhone’ów. Gigant z Cupertino cały czas rozwija swój pakiet. Od niedawna można go w końcu całkiem łatwo włączyć, choć na razie w oprogramowaniu beta. Oczywiście Siri nadal nie mówi po polsku. W przypadku funkcji Google pewnie pojawi się wsparcie także dla naszego języka. Pod tym względem będzie to nam bliższe rozwiązanie.

