One UI 7 i Android 15 to duża aktualizacja, na której czekają nie tylko właściciele smartfonów Samsung Galaxy S24. Kiedy zostanie ona udostępniona, również na nowe smartfony? Samsung rozszerzy w tym miesiącu program One UI 7 beta o kolejne modele. Właściciele Galaxy S24 na Androida 15 będą musieli poczekać do kwietnia.

One UI 7 i Android 15 to aktualizacja, którą w pierwszej kolejności dostaną właściciele telefonów z serii Samsung Galaxy S24. Miało to nastąpić jeszcze w tym kwartale, ale doszło do kolejnych opóźnień. Firma zabrała głos w tej sprawie i przekazała, kiedy rozpocznie proces aktualizowania. Przy okazji rozszerza program pilotażowy wersji beta o kolejne telefony.

Android 15 z One UI 7 dla Samsung Galaxy S24 w kwietniu

Zacznijmy od tego, kiedy ma być udostępniana sfinalizowana aktualizacja do systemu Android 15 z nakładką One UI 7. Niedawno do sieci przedostał się harmonogram, który pochodził z rumuńskiego oddziału firmy. Wtedy dowiedzieliśmy się, że dystrybucja nowego uaktualnienia ma rozpocząć się dopiero w przyszłym kwartale. Tak też będzie.

Producent udostępnił nowe informacje i przekazał, że aktualizacja do Androida 15 z One UI 7 dla smartfonów Samsung Galaxy S24 rzeczywiście rozpocznie się dopiero w kwietniu. Dokładnych terminów nie podano, ale z niepotwierdzonych informacji wynika, że ma to nastąpić w drugiej połowie przyszłego miesiąca.

Wiemy, że przeciągające się w czasie prace nad aktualizacją sprawiły, że firma rzekomo zrezygnowała z uaktualnienia z numerkiem 7.1. Planuje od razu przeskoczyć do Androida 16 z nakładką 8.0. Producent rozpoczął już nad nią wczesne prace i wiemy, że chce uniknąć w tym roku opóźnień, z którymi boryka się przy okazji obecnej wersji.

One UI 7 beta nie tylko dla smartfonów Samsung Galaxy S24

Koreańczycy przekazali ponadto, że w tym miesiącu rozszerzają program pilotażowy One UI 7 beta o kolejne telefony. Już 6 marca poglądowe wydanie Androida 15 z nową nakładką trafi w ręce użytkowników składanych smartfonów Z Fold 6 oraz Z Flip 6. Na razie tylko w Stanach Zjednoczonych, Indiach, Wielkiej Brytanii oraz Korei Południowej.

Później w tym miesiącu program pilotażowy zostanie rozszerzony o kolejne smartfony. Są to modele Samsung Galaxy S23 i A55. Ponadto będzie to możliwe również na tabletach z serii Tab 10. Dokładnych terminów nie podano, ale wiemy, że chęć uczestnictwa będzie można zgłaszać poprzez aplikację Members.

Obecnie pod kontrolą One UI 7 pracuje tylko kilka smartfonów Koreańczyków. Są to modele Samsung Galaxy S25 oraz nowości z serii A. Właściciele starszych telefonów ciągle muszą czekać i trzeba przyznać, że w tym roku firma wystawia ich na duże próby cierpliwości. Pozostaje wierzyć, że aktualizacja do Androida 15 rzeczywiście ruszy już w przyszłym miesiącu i nie zostanie to ponownie przełożone w czasie.

źródło: Samsung