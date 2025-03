One UI 7.1 nie będzie. Samsung przeskoczy do One UI 8.0

One UI 7.1 to większa aktualizacja nakładki, którą do niedawna Samsung brał pod uwagę. Wygląda jednak na to, że takiego oprogramowania nie zobaczymy. Koreańczycy chcą od razu przeskoczyć do One UI 8.0, które bazuje na Androidzie 16. Samsung dziś już nie bierze pod uwagę One UI 7.1 czy wersji z numerkiem 7.1.1.

One UI 7.1 normalnie powinno zadebiutować na początku roku. Wraz ze smartfonami z serii S25. Jak dobrze wiemy, nakładka oparta na systemie Android 15 boryka się z licznymi opóźnieniami i w przypadku modeli Samsung Galaxy S24 nadal znajduje się na etapie beta testów. Te wkrótce mogą zostać rozszerzone o inne modele.

Samsung nie planuje aktualizacji One UI 7.1

Nowe szczegóły związane z planami wydawniczymi firmy udostępnił leaker Ice Universe, który w przeszłości serwował sprawdzone plotki z obozu marki. Jeśli są prawdziwe, to Samsung nie ma w planach aktualizacji One UI 7.1 czy wersji z numerkiem 7.1.1. Źródło przekazało takie szczegóły na łamach platformy X.

To oznacza, że użytkownicy smartfonów marki Samsung w najbliższym czasie mogą liczyć tylko na jedną większą aktualizację. To Android 15 z One UI 7.0. Jakiś czas temu w sieci pojawiły się plotki, jakoby uaktualnienie z numerem 7.1 miało pojawić się w okolicy lipca. Wraz ze składanymi smartfonami Z Fold 7 oraz Z Flip 7. Tak jednak się nie stanie.

Aktualizacja z numerkiem 7.1 miała ponadto wprowadzić nowe funkcje z pakietu Galaxy AI. Co się z nimi stanie? Firma pewnie część z nich udostępni wraz z uaktualnieniem do Androida 15. Natomiast pozostałe przesunie z myślą o kolejnej wersji własnej nakładki.

Aktualizacja One UI 8.0 ma być gotowa na czas

Źródło informacji twierdzi, że po aktualizacji do Androida 15 z nakładką z numerkiem 7.0 przyjdzie czas na One UI 8.0. Jak dobrze wiemy, to oprogramowanie bazuje już na Androidzie 16, który to obecnie znajduje się w fazie beta testów, ale ma być gotowy w przyszłym kwartale.

Samsung rozpoczął już wczesne prace nad One UI 8.0 na Androidzie 16, o czym wspominaliśmy wam kilka tygodni temu. Firma doszła pewnie do wniosku, że aktualizacja z numerkiem 7.1 nie ma większego sensu. Pochłonie znowu sporo pracy i w konsekwencji doszłoby do kolejnych opóźnień, których firma chce zapewne uniknąć.

Prace nad aktualizacją do Androida 15 przeciągają się w czasie i dziś już wiemy, że proces rozpocznie się pewnie dopiero w kwietniu. Lista smartfonów w kolejne po to oprogramowanie jest długa. Nie pozostaje nic innego, jak tylko uzbroić się w cierpliwość i czekać.

Samsung wraz z aktualizacją do One UI 8.0 z pewnością nie chce powtórzyć błędów, które popełnił przy okazji obecnego oprogramowania. Nie dziwi więc, że firma planuje tak dostosować harmonogram prac, aby nie wpłynęło to na ewentualne opóźnienia.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło