Nothing Phone 3a Pro. Cena i specyfikacja. Co wiemy przed premierą?

Nothing Phone 3a Pro to nowy smartfon, którego oficjalna premiera odbędzie się we wtorek. Urządzenie nie skrywa przed nami już większych tajemnic. Cena czy specyfikacja techniczna telefonu. To informacje związane z Nothing Phone 3a Pro, które przedostały się do sieci jeszcze przed planowanym debiutem.

Nothing Phone 3a Pro to nowy smartfon, który zadebiutuje już we wtorek. To pierwsza premiera marki w 2025 r. i pewnie niejedyna. Co wiemy o nowym telefonie? Sporo informacji ujawnił sam producent. Znana jest także cena oraz specyfikacja techniczna urządzenia.

Cena Nothing Phone 3a Pro

Cena Nothing Phone 3a Pro nie jest już tajemnicą. Wiemy, że urządzenie w Europie ma być dostępne tylko w jednej konfiguracji sprzętowej z 256 GB miejsca na dane i 12 GB pamięci RAM. Ile ma kosztować? 479 euro, a więc 2 tys. złotych i takiej kwoty spodziewajmy się w Polsce.

Nieco tańszy będzie smartfon Nothing Phone 3a bez dopisku Pro. Ten wariant ma kosztować od 349 euro, czyli około 1450 złotych. Za wersję z większą pamięcią trzeba będzie dopłacić 50 euro. Do wyboru będą dwa warianty kolorystyczne obudowy.

Sprzedaż telefonu powinna ruszyć zaraz po rynkowej premierze, którą zaplanowano na 4 marca. Na razie nie wiadomo, co producent przygotował na start. Możliwe, że będą to nieco niższe ceny, ale o tym przekonamy się już wkrótce.

Specyfikacja techniczna Nothing Phone 3a Pro

Nothing Phone 3a Pro nie skrywa przed nami już większych tajemnic. Specyfikacja techniczna nowego telefonu przedostała się do sieci w lutym. Smartfon ma 6,77-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ oraz odświeżaniem obrazu w zakresie do 120 Hz. Jasność maksymalna ma sięgać 3000 nitów.

Za obliczenia ma tu odpowiadać procesor Snapdragon 7s Gen 3, czyli czip Qualcomma dla tak zwanych średniaków z wyższej półki. Układ jest wspomagany przez 12 GB pamięci operacyjnej RAM. Natomiast na dane przeznaczono 256 GB miejsca. W Europie nie przewidziano innych konfiguracji sprzętowych telefonu.

Mocnym atutem telefonu jest aparat fotograficzny, który nie tylko został bardzo ciekawie zaprojektowany, ale przy okazji ma oferować bardzo duże możliwości. Główny obiektyw oraz teleobiektyw peryskopowy (co jest nowością u tego producenta) współpracują z 50-megapikselowymi sensorami. Natomiast ultraszerokokątny został połączony z 8-megapikselowym czujnikiem. Przednia kamera szerokokątna również współpracuje z 50-megapikselowym sensorem.

Energię w smartfonie Nothing Phone 3a Pro dostarcza bateria o pojemności 5000 mAh. Wspiera ona szybkie ładowanie o mocy 50 W. Telefon ma też Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.4 czy NFC. Czytnik linii papilarnych został umieszczony pod wyświetlaczem. Całość pracuje pod kontrolą Androida 15 z autorską nakładką producenta.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla Windows 11

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: opracowanie własne