Samsung Galaxy A36 5G. Ceny i specyfikacja. Przepis na sukces?

Samsung Galaxy A36 5G to nowy smartfon, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Czy to przepis na sukces? Telefon łączy w sobie atrakcyjne ceny wraz z niezłą specyfikacją techniczną. Ponadto smartfon Samsung Galaxy A36 5G otrzymał pewne rozwiązania, które znamy z droższych flagowców serii S.

Samsung Galaxy A36 5G to nowy smartfon, którego premiera odbyła się wraz z modelem A56. Już wkrótce rusza przedsprzedaż. Urządzenie z pewnością jest ciekawe i ma pewne funkcje zapożyczone z serii S. Zobaczmy, jak prezentują się ceny i specyfikacja techniczna telefonu.

Ceny smartfona Samsung Galaxy A36 5G

Samsung Galaxy A36 5G jest tańszy od modelu A56. Cena w przypadku podstawowej konfiguracji sprzętowej została ustalona na 380 euro. W Polsce będzie to pewnie 1599 złotych. W wersji z 256 GB pamięci na dane jest to 450 euro (ok. 1890 złotych). W podobnych kwotach rok temu debiutował poprzednik.

Nowy smartfon dostępny jest w czterech wariantach kolorystycznych obudowy. Są to czarny, lawendowy, biały oraz limonkowy. Przedsprzedaż w Polsce ma rozpocząć się 3 marca. Klienci, którzy zamówią telefon w tym systemie, otrzymają słuchawki bezprzewodowe Buds FE o wartości kilkuset złotych.

Warto dodać, że Samsung Galaxy A36 5G pracuje pod kontrolą Androida 15 z One UI 7, na którego właściciele flagowców S24 nadal czekają. Producent deklaruje dla tego telefonu sześć lat wsparcia w postaci aktualizacji oprogramowania. Nie brakuje też obsługi funkcji AI, jak na przykład Circle to Search.

Specyfikacja techniczna Samsung Galaxy A36 5G

Smartfon Samsung Galaxy A36 5G ma 6,7-calowy ekran Super AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Jasność maksymalna to 1900 nitów. Wyświetlacz został pokryty szkłem ochronnym Corning Gorilla Glass Victus+. Pod spodem znajduje się czytnik linii papilarnych.

Telefon ma procesor Snapdragon 6 Gen 3 z GPU Adreno 710, który dostarczył Qualcomm. Czip jest wspomagany przez 6 lub 8 GB pamięci RAM. Natomiast na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca, ale nie znajdziemy tu czytnika kart microSD. Energię dostarcza bateria o pojemności 5000 mAh. Warto dodać, że wspiera ona szybkie ładowanie o mocy 45 W, którym mogą pochwalić się flagowce z serii S.

Samsung Galaxy A36 5G ma również aparat fotograficzny z trzema obiektywami, który przeprojektowano. Główny z OIS współpracuje z 50-megapikselowym czujnikiem, a ultraszerokokątny połączono z 8-megapikselowym sensorem. Kamera do zdjęć makro ma czujnik 5 MP. Natomiast przedni aparat pozwala robić selfie w jakości 12 MP. Obie kamery wspierają nagrywanie wideo w 10-bitowym HDR.

Nowy smartfon Koreańczyków ma też Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E i NFC. Urządzenie ma wymiary 162,7 × 77,9 × 7,4 mm i waży 195 g. Rynkowa premiera odbędzie się jeszcze w marcu.

źródło: Samsung