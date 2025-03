Samsung Galaxy A56 5G. Cena i specyfikacja. Premiera to formalność

Samsung Galaxy A56 5G to nowy smartfon marki, którego premiera jest tuż za rogiem. Jak będzie cena telefonu? Co ze specyfikacją techniczną średniaka? Model Samsung Galaxy A56 5G nie skrywa przed nami już w zasadzie żadnych tajemnic. Jego przedsprzedaż rozpocznie się już na początku przyszłego tygodnia.

Samsung Galaxy A56 5G to wyczekiwany średniak, który debiutuje już na dniach. Przed nami premiera, a już w poniedziałek rusza przedsprzedaż. Cena i specyfikacja techniczna nie są już większymi tajemnicami. Zobaczmy, jakie nowości wprowadza nowy smartfon względem modelu A55 i co przygotował producent na 2025 r.

Cena smartfona Samsung Galaxy A56 5G bez zmian

Smartfon Samsung Galaxy A56 5G w Europie ma kosztować tyle samo, co model z zeszłego roku. Cena w przypadku podstawowej konfiguracji sprzętowej została ustalona na poziomie 479 euro. Biorąc pod uwagę obecne kursy walut, to daje nam równowartość 2 tys. złotych. Ile zapłacimy w Polsce?

Słabszy kurs euro pozwala nam przypuszczać, że w Polsce zapłacimy mniej niż przed rokiem. Być może 1999 złotych. Cena poprzednika na start była o 100 złotych wyższa. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się już wkrótce. Za wersję z większą pamięcią trzeba dopłacić kilkaset złotych więcej.

Samsung Galaxy A56 5G będzie dostępny w czterech kolorach obudowy, które widać na załączonych renderach. Pochodzą one z materiałów prasowych producenta, które przedostały się do sieci na kilka dni przed premierą. W ramach przedsprzedaży będzie można uzyskać słuchawki Buds FE.

Specyfikacja techniczna modelu Samsung Galaxy A56 5G

Nowy smartfon Koreańczyków ma 6,7-calowy ekran Super AMOLED-owy o rozdzielczości Full HD+ oraz odświeżaniem obrazu w zakresie do 120 Hz. Został on pokryty szkłem ochronnym Corning Gorilla Glass Victus. Energię dostarczy bateria o pojemności 5000 mAh. Wiemy, że wspiera ona szybkie ładowanie o mocy 45 W, co jest ważną zmianą.

Pod obudową telefonu Samsung Galaxy A56 5G znajduje się nowy autorski procesor. Jest nim Exynos 1580. Będzie on wspomagany przez 8 GB pamięci operacyjnej RAM. Natomiast na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca. Zabraknie jednak czytnika kart microSD.

Samsung Galaxy A56 5G ma również potrójny aparat fotograficzny, który przeprojektowano. Główny obiektyw z OIS (optyczną stabilizacją obrazu) współpracuje z 50-megapikselowym sensorem, a ultraszerokokątny z 12-megapikselowym. Kamera do zdjęć makro została połączona z 5-megapikselpwym czujnikiem. Przednia ma 12-megapikselowy sensor zapożyczony z serii S. Całość pracuje pod kontrolą Androida 15 z nakładką One UI 7.

Smartfon ma również Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 czy NFC. Czytnik linii papilarnych znajduje się pod wyświetlaczem. Urządzenie ma wymiary 162,7 × 77,5 × 7,4 mm i waży 197 g.

źródło: Winfuture, własne