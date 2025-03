One UI 7. Co z aktualizacją dla Samsung Galaxy S23, Z Fold 6 i Z Flip 6?

One UI 7 to wyczekiwana aktualizacja. Co ze smartfonami Samsung Galaxy S23, Z Fold 6 i Z Flip 6? Możliwe, że na dniach ich właściciele będą mogli brać udział w programie pilotażowym One UI 7 beta. To oznacza, że dostaną możliwość przetestowania Androida 15 z nową nakładką przed aktualizacją dla wszystkich.

One UI 7 w wersji beta została dotychczas udostępnione tylko dla właścicieli smartfonów z serii S24. Lista telefonów oczekujących na to uaktualnienie jest jednak znacznie dłuższa. Wśród nich są modele Samsung Galaxy S23, Z Fold 6 oraz Z Flip 6. Niedawno do sieci przedostał się harmonogram. Wskazuje on na uruchomienie procesu w kwietniu. Co wcześniej?

One UI 7 beta dla modeli Samsung Galaxy S23, Z Fold 6 i Z Flip 6

Jest bardzo możliwe, że Koreańczycy w niedługim czasie rozszerzą program testów One UI 7 beta o nowe telefony. W przypadku serii S24 program pilotażowy jest w zasadzie na końcówce. Tymczasem doszukano się szczegółów związanych z dostępnością na starsze smartfony.

Wspomniana lista obejmuje modele Samsung Galaxy S23 oraz ostatnie składaki, czyli Z Fold 6 i Z Flip 6. W przypadku tych pierwszych na serwerach producenta znaleziono nowy firmware, który ukrywa się pod ciągami znaków S918NKSU6ZYBG/S918NOKR6ZYBG/S918NKSU6DYBG. Czyżby były to buildy z oprogramowaniem One UI 7 beta? Są takie przypuszczenia.

Leaker Tarun Vats twierdzi, że powyższe kompilacje oprogramowania mogą być buildami z aktualizacją Androida 15 dla flagowców Koreańczyków z 2023 r. Jeśli tak, to pewnie za jakiś czas ruszy możliwość zapisu do testów poprzez aplikację Samsung Members. Na razie takiej opcji nie ma i trzeba czekać.

Aktualizacja Androida 15 z One UI 7 dla Samsung Galaxy S23 w kwietniu

Wiele wskazuje na to, że proces aktualizacji do systemu Android 15 z nakładką One UI 7 rozpocznie się dopiero w kwietniu. W marcu oprogramowanie być może w ostatecznej wersji trafi na telefony z serii S24, których właściciele biorą udział w publicznym programie pilotażowym. Na szerzej zakrojoną akcję na razie się nie zanosi.

Firma chce mieć pewność, że aktualizacja do Androida 15 dla jego smartfonów jest pozbawiona błędów i zapewni jak najlepsze wrażenia. Program beta testów przeciąga się w czasie, ale z drugiej strony może to i lepiej.

Użytkownicy smartfonów z serii Samsung Galaxy S23 mają dostać aktualizację z One UI 7 również w kwietniu. Program pilotażowy może ruszyć kilka tygodni wcześniej, jeszcze w marcu, ale szczegółów nie ma. Podobnie sprawa ma się w przypadku składanych smartfonów Z Fold 6 oraz Z Flip 6.

Natomiast wraz z kolejnymi składakami firmy, czyli modelami Z Fold 7 i Z Flip 7, spodziewajmy się oprogramowania z numerkiem 7.1. Wprowadzi ono nowe funkcje z pakietu Galaxy AI. Na to uaktualnienie trzeba będzie jednak poczekać do lipca.

