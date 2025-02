Xiaomi 15 Ultra. Ceny i specyfikacja techniczna smartfona

Xiaomi 15 Ultra to nowy smartfon marki, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. To potężny fotoflagowiec z mocną specyfikacją techniczną. Ceny Xiaomi 15 Ultra nie są niskie, ale telefon nadrabia to wyposażeniem. Uwagę przykuwa zaawansowany aparat fotograficzny opracowany we współpracy z Leicą.

Xiaomi 15 Ultra to nowy smartfon, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Na razie w Chinach, ale wkrótce zobaczymy go także w Polsce i w innych krajach europejskich. Zobaczmy, jak prezentują się ceny oraz specyfikacja techniczna fotoflagowca. Urządzenie z pewnością jest ciekawe.

Ceny Xiaomi 15 Ultra wysokie

Xiaomi 15 Ultra to drogi fotoflagowiec. Jego ceny w Chinach zaczynają się od 6499 juanów, czyli około 3520 zł. Natomiast za najwyższą konfigurację sprzętową z 1 TB miejsca na dane oraz łącznością satelitarną trzeba zapłacić 7999 juanów (ok. 4335 zł). Tanio nie jest, a w Europie będzie jeszcze drożej.

Wiemy, że europejska cena Xiaomi 15 Ultra w konfiguracji z 16 GB pamięci RAM i 512 GB miejsca na dane została ustalona na poziomie 1499 euro. To oznacza, że w Polsce zapłacimy około 6,2-6,3 tys. złotych. Do wyboru są cztery warianty kolorystyczne obudowy. Opcjonalny zestaw Photography Kit kosztuje 999 juanów (ok. 540 zł).

Europejska premiera fotoflagowca została zaplanowana na 2 marca. Tego dnia odbędzie się prezentacja telefonu na Starym Kontynencie. Potem ruszy jego przedsprzedaż. Wiemy, że producent do zamówień przedpremierowych planuje dorzucać smartwatcha Watch S4 o wartości kilkuset złotych.

Specyfikacja techniczna smartfona Xiaomi 15 Ultra

Smartfon Xiaomi 15 Ultra wyróżnia się przede wszystkim aparatem. Znajdziemy tu trzy obiektywy, które współpracują z 50-megapikselowymi sensorami. Natomiast teleobiektyw peryskopowy został połączony z 200-megapikselowym czujnikiem. Kamera powstała we współpracy z Leicą. Przedni aparat pozwoli robić zdjęcia w jakości do 32 megapikseli.

Ekran to wysokiej klasy panel OLED-owy o przekątnej 6,73 cala, rozdzielczości QHD+ oraz odświeżaniem obrazu w zakresie od 1 do 120 Hz. Jasność maksymalna to 3200 nitów. Jest też wsparcie dla ściemniania PWM z częstotliwością 1920 Hz. Energię dostarcza bateria o pojemności 6000 mAh. Wspiera ona szybkie ładowanie o mocy 90 W oraz bezprzewodowe 80 W.

Pod obudową modelu Xiaomi 15 Ultra znajduje się procesor Snapdragon 8 Elite, czyli ostatni układ Qualcomma dla flagowców z Androidem. Czip jest wspomagany przez 12 lub 16 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 256, 512 GB lub 1 TB miejsca, ale w Europie tak dużego wyboru wersji się nie spodziewajmy. Całość pracuje pod kontrolą Androida 15 z nakładką HyperOS 2.

Xiaomi 15 Ultra to z pewnością ciekawy, ale i drogi smartfon. Jego ceny nie są niskie, ale z drugiej strony to urządzenie klasy premium. Z pewnością znajdą się tacy, którzy chętnie go kupią.

źródło: Xiaomi