Samsung Galaxy Z Flip 7. Składany smartfon ujawnia wygląd. Jest też cena

Samsung Galaxy Z Flip 7 to składany smartfon, którego premiera odbędzie się w połowie 2025 r. Do sieci przedostały się rendery, które ujawniają nam wygląd telefonu. Znana jest także cena modelu Samsung Galaxy Z Flip 7 oraz częściowa specyfikacja techniczna smartfona. Zobaczmy sobie, co wiemy o tym sprzęcie.