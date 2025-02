Samsung Galaxy A56 5G i A36 5G. Przedsprzedaż w Polsce z Buds FE

Samsung Galaxy A56 5G i A36 5G to dwa nowe smartfony, których oficjalna premiera jest bardzo blisko. Już wkrótce rozpocznie się przedsprzedaż, również w Polsce, o czym zakomunikował rodzimy oddział producenta. Klienci mogą liczyć na atrakcyjny prezent oraz zniżkę.

Przedsprzedaż smartfonów Samsung Galaxy A56 5G i A36 5G w Polsce

Polska przedsprzedaż telefonów Samsung Galaxy A56 5G i A36 5G rozpocznie się już w przyszłym tygodniu. Z informacji przekazanych przez rodzimy oddział marki wynika, że ruszy już 3 marca i potrwa do 6 kwietnia br. Na co mogą liczyć klienci w ramach składania zamówień przedpremierowych?

Po pierwsze osoby, które zapiszą się do newslettera, mogą liczyć na zniżkę w wysokości 50 złotych. W tym przypadku pula nagród jest ograniczona do 1000 sztuk. Drugi prezent to słuchawki bezprzewodowe Galaxy Buds FE o wartości kilkuset złotych. Ten gratis będzie dodawany do zamówień na nowe smartfony, ale tutaj również przewidziano limit, który to jednak nie został sprecyzowany.

Wspomniana zapowiedź oznacza, że oficjalna premiera smartfonów Samsung Galaxy A56 5G i A36 5G jest już naprawdę blisko. Pewnie odbędzie się w najbliższy poniedziałek. Zaraz po tym rozpocznie się przedsprzedaż. Polskie ceny telefonów nie są na razie znane, ale w przypadku pierwszego z modeli spodziewamy się kwot około 2-2,5 tys. zł.

Samsung Galaxy A56 5G i A36 5G wprowadzą różne nowości

Wiemy, że smartfony Samsung Galaxy A56 5G oraz A36 5G nie będą rewolucyjne, ale wprowadzą różne udoskonalenia względem poprzedników i to sprawi, że będą po prostu lepsze. Na szczególną uwagę zasługuje szybsze ładowanie baterii z użyciem ładowarki o mocy 45 W. Ważną nowością jest także przednia kamera do selfie z 12-megapikselowym sensorem, która zostanie zapożyczona z flagowej serii S.

Samsung Galaxy A56 5G otrzyma ekran AMOLED-owy z odświeżaniem obrazu w 120 Hz oraz nowy procesor Exynos 1580. Czip będzie wspomagany przez maksymalnie 12 GB pamięci RAM. Natomiast na dane spodziewajmy się 128 lub 256 GB miejsca. Bateria ma pojemność 5000 mAh, a aparat fotograficzny otrzyma trzy obiektywy.

W obu smartfonach pojawi się również przeprojektowana wyspa dla aparatu. Producent porzuca dotychczasowe wzornictwo oparte na wystających pierścieniach i zdecydował się sięgnąć po rozwiązanie sprawdzone w przeszłości w postaci wystającego garbu w kształcie pastylki. Wygląda to ciekawie i być może jest to zwiastun tego, co czeka nas w przyszłości we flagowcach z serii S.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla komunikatora Messenger

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: Samsung