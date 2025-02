One UI 7 i Android 15 dla Samsung Galaxy S24. Jest harmonogram aktualizacji

One UI 7 i Android 15 to duża aktualizacja, na którą czekają nie tylko właściciele smartfonów Samsung Galaxy S24. Kiedy pojawi się to uaktualnienie? Do sieci przedostał się harmonogram aktualizacji Androida 15 z One UI. Pochodzi on od rumuńskiego oddziału firmy Samsung. Wygląda na to, że trochę jeszcze poczekamy.

One UI 7 bazujące na systemie Android 15 nadal znajduje się na etapie beta testów. To aktualizacja, na którą czekają liczni właściciele smartfonów Samsung Galaxy S24, ale nie tylko oni. Wszak lista telefonów w kolejce po to uaktualnienie jest znacznie dłuższa. Kiedy rozpocznie się proces? Możliwe, że w ciągu kilku najbliższych tygodni. Skąd to wiemy?

Android 15 z One UI 7 najpierw dla modeli Samsung Galaxy S24

Oczywiście aktualizacja do systemu Android 15 z nową nakładką One UI 7 w pierwszej kolejności zostanie udostępniona właścicielom smartfonów z serii Samsung Galaxy S24, które to jako jedyne zostały dopuszczone do publicznego programu pilotażowego. Już jakiś czas temu pojawiły się informacje, że nastąpi to najwcześniej w kwietniu. I jest to bardzo możliwe.

Do sieci przedostały się informacje mające pochodzić z rumuńskiego oddziału firmy, które miały zostać nadesłane przez centralę z Korei Południowej. Tam pojawia się m.in. informacja związana z rozpoczęciem procesu aktualizacji do One UI 7. Android 15 trafi oczywiście najpierw na ostatnie flagowce marki. Kiedy?

Jeśli informacje są prawdziwe, to właściciele smartfonów Samsung Galaxy S24 dostaną aktualizację 18 kwietnia. Tego samego dnia obejmie ostatnie składaki. Oczywiście w przypadku testerów będzie to trochę wcześniej. Pewnie w pierwszej połowie tego samego miesiąca. Potem ruszy proces dla innych telefonów.

Harmonogram aktualizacji Androida 15 z One UI 7 dla smartfonów Samsung

Wspomniany harmonogram nie obejmuje wszystkich smartfonów, które mają dostać Androida 15 z nową nakładką. Na liście jest tylko kilkanaście modeli. Rozpiska prezentuje się następująco.

Galaxy S21 : 23 maja

: 23 maja Galaxy S21 FE : 23 maja

: 23 maja Galaxy S22 : 16 maja

: 16 maja Galaxy S23 : 25 kwietnia

: 25 kwietnia Galaxy S23 FE : 16 maja

: 16 maja Galaxy S24 : 18 kwietnia

: 18 kwietnia Galaxy S24 FE : 18 kwietnia

: 18 kwietnia Galaxy Z Flip 3 : 23 maja

: 23 maja Galaxy Z Flip 4 : 16 maja

: 16 maja Galaxy Z Flip 5 : 25 kwietnia

: 25 kwietnia Galaxy Z Flip 6 : 18 kwietnia

: 18 kwietnia Galaxy Z Fold 3 : 23 maja

: 23 maja Galaxy Z Fold 4 : 16 maja

: 16 maja Galaxy Z Fold 5 : 25 kwietnia

: 25 kwietnia Galaxy Z Fold 6 : 18 kwietnia

: 18 kwietnia Galaxy A33 : 16 maja

: 16 maja Galaxy A53 : 16 maja

: 16 maja Galaxy A34 : 16 maja

: 16 maja Galaxy A54: 25 kwietnia

Na liście nie ma m.in. nowszych modeli A55 i A35, które to również powinny dostać aktualizację do One UI 7 w niedługim czasie. Harmonogram jest niekompletny. Nie wiadomo również, jak te informacje mają się do innych rynków. Możliwe, że w Polsce proces będzie przebiegał inaczej, a nawet rozpocznie się wcześniej. O tym jednak przekonamy się dopiero za kilka tygodni.

