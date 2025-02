Motorola Razr 60 Ultra. Składany smartfon z mocną specyfikacją

Motorola Razr 60 Ultra to składany smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Do sieci przedostały się rendery prasowe, które ujawniają wygląd telefonu. Znana jest także częściowa specyfikacja techniczna. Wiemy, że Motorola Razr 60 Ultra będzie mocnym smartfonem z konkretnym wyposażeniem.

Motorola Razr 60 Ultra to składany smartfon, który będzie następcą modelu z serii 50. Premiera odbędzie się później w 2025 r. Debiut musi być nieodległy, bo do sieci przedostaje się coraz więcej materiałów prasowych. Tym razem mamy okazję rzucić okiem na rendery, które ujawniają wygląd telefonu w czerwonym kolorze.

Składany smartfon Motorola Razr 60 Ultra na renderach

Wygląd telefonu Motorola Razr 60 Ultra poznaliśmy już kilka tygodni temu, gdy do sieci przedostała się pierwsza paczka z materiałami prasowymi. Te najnowsze udostępnił Evan Blass, czyli Evleaks. Ujawniają one składany smartfon, który z pewnością przyciąga uwagę.

Widzimy, że na jednym z tyłów obudowy znajduje się dodatkowy ekran, który wypełnia w zasadzie całą część tego elementu plecków. Wtopiono w niego dwa obiektywy, które umieszczono w okrągłych pierścieniach. Obok jest dioda doświetlająca LED. Natomiast na spodzie można dostrzec złącze USB C.

Składany smartfon w czerwonym kolorze wygląda zjawiskowo i z pewnością może się podobać. Wiemy, że w drodze jest także wariant ciemnozielony. Wykończenie obudowy ma przypominać połączenie skóry i materiału podobnego do weluru. W drodze jest pewnie więcej opcji, ale nie wszystkie z nich po prostu wyciekły do sieci.

Specyfikacja techniczna modelu Motorola Razr 60 Ultra

Składany smartfon Motorola Razr 60 Ultra będzie mocnym zawodnikiem z konkretną specyfikacją techniczną. Pod obudową spodziewamy się procesora Snapdragon 8 Elite, czyli ostatniego układu Qualcomma dla flagowców z Androidem. Będzie on wspomagany przez 12 GB pamięci operacyjnej RAM. Natomiast na dane zostanie przeznaczone co najmniej 256 GB miejsca.

Bateria bez zmian i nadal ma oferować pojemność 4000 mAh. Główny wyświetlacz to panel OLED-owy o przekątnej 6,9 cala z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Spodziewajmy się także odświeżania obrazu w zakresie do 120 Hz oraz rozdzielczości Full HD+. Kompletna specyfikacja techniczna nie jest na razie znana. Spodziewajmy się jednak, że przedostanie się do sieci jeszcze przed oficjalną premierą telefonu.

Wiemy, że Motorola Razr 60 Ultra to składany smartfon, który producent rozwijał pod nazwą kodową Orion. Jakiś czas temu znaleziono go w bazie jednego z popularnych benchmarków. Pozostaje wierzyć, że tym razem pod obudową znajdzie się właściwy procesor dla flagowców, a nie jego okrojona wersja z dopiskiem „s”, jak to było w przypadku zeszłorocznego modelu.

