POCO M7 5G z datą premiery. Co zaoferuje nowy smartfon?

POCO M7 5G to nowy smartfon submarki Xiaomi, którego debiut jest blisko. Producent przerwał milczenie i została podana data premiery. Urządzenie zostanie wprowadzone do oferty już w przyszłym tygodniu. Smartfon POCO M7 5G będzie tańszą alternatywą dla modelu z dopiskiem Pro i jego cena ma być niższa.

POCO M7 5G to nowy smartfon, który na dniach dołączy do wersji Pro. Datą premiery jest 3 marca, co producent potwierdził na łamach mediów społecznościowych. Urządzenie zostanie tego dnia zaprezentowane w Indiach. Co już wiemy o tym sprzęcie?

Nowy smartfon POCO M7 5G najszybszy w tej półce

Producent chwali się, że smartfon POCO M7 5G będzie najszybszym smartfonem w swoim przedziale cenowym. Telefon ma dostać procesor Qualcomma z serii Snapdragon, który będzie wspomagany przez aż 12 GB pamięci RAM (z Turbo 6 GB). Ujawniono też design i na załączonej grafice widać aparat fotograficzny podobny do kamery z modelu C75.

Cena POCO M7 5G będzie atrakcyjna. Firma potwierdziła, że nowy smartfon ma być w Indiach sprzedawany za mniej niż 10 tys. rupii (ok. 450 zł). Pełna specyfikacja techniczna nie jest znana, ale wiadomo, że ekran to 6,88-calowy panel LCD o rozdzielczości HD+, jasności do 600 nitów oraz odświeżaniem obrazu w zakresie do 120 Hz.

Przeczytaj także: Najlepsze triki i wskazówki dla aplikacji Spotify

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło