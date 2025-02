Nothing Phone 3a Pro. Tak projektowano zjawiskowy smartfon

Nothing Phone 3a Pro to zjawiskowy smartfon, którego premiera odbędzie się za kilka dni. Jak go zaprojektowano? Rąbka tajemnicy uchylił sam producent, który udostępnił nowe wideo. Jest to materiał z kulisami powstawania Nothing Phone 3a Pro, którego design z pewnością przyciąga uwagę. Jak powstał ten telefon?

Nothing Phone 3a Pro to jeden z dwóch nowych telefonów, których premiera odbędzie się na początku marca. Niedawno do sieci przedostały się materiały promocyjne, które ujawniły nam wygląd urządzenia. Producent nie ma nic do ukrycia. Postanowił więc ujawnić, jak powstawał nowy smartfon w specjalnym wideo.

Zjawiskowy smartfon Nothing Phone 3a Pro na wideo

Firma udostępniła na własnym kanale wideo, na którym odsłania kulisy związane z projektowaniem smartfona Nothing Phone 3a Pro oraz jego tańszego brata. Na filmie pojawia się Adam Bates, dyrektor ds. projektowania, który omawia etapy powstawania urządzenia wraz z innymi członkami zespołu.

Na wideo marka ujawnia kulisy związane z inspiracjami oraz uzasadnieniami zastosowania kamery peryskopowej w modelu Nothing Phone 3a Pro, co jest nowością w telefonach tego producenta. Efekt końcowy jest naprawdę niezły. Obejrzyjcie to koniecznie na poniższym filmie.

Nowy smartfon Nothing z pewnością wyróżnia się nietuzinkowym designem, który przyciąga wzrok. Aparat fotograficzny jest naprawdę świetnie zaprojektowany, co w połączeniu z interfejsem glyph sprawia, że całość jest bardzo zjawiskowa. Do premiery pozostało już tylko kilka dni. Debiut odbędzie się 4 marca.

Nietypowy unboxing Nothing Phone 3a Pro

Przy okazji marka opublikowała jeszcze jedno wideo. Tym razem jest to bardzo nietypowy unboxing, który udostępniono na łamach Instagramu marki. Za rozpakowanie telefonu wziął się robot humanoidalny NEO Gamma, który został opracowany przez Norwegów z 1x. Pomysł z pewnością jest ciekawy. Podobnie jest z efektem końcowym.

Specyfikacja techniczna Nothing Phone 3a Pro nie skrywa przed nami już prawie żadnych tajemnic. Nowy smartfon ma procesor Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, który jest wspomagany przez 12 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 256 GB miejsca. Energię dostarczy bateria o pojemności 5000 mAh, która wspiera ładowanie z wykorzystaniem ładowarki o mocy 45 W. Z boku obudowy jest także dodatkowy przycisk.

Telefon ma również 6,77-calowy ekran AMOLED-owy z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Wyświetlacz oferuje obraz w rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniem w zakresie do 120 Hz. Jasność maksymalna to 3000 nitów. Aparat fotograficzny ma trzy obiektywy. Główny i teleobiektyw peryskopowy połączono z 50-megapikselowymi sensorami. Natomiast kamera ultraszerokokątna współpracuje z 8-megapikselowym czujnikiem. Selfie będzie można robić w jakości do 50 megapikseli. Całość pracuje pod kontrolą Androida 15 z nakładką producenta.

