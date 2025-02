Xiaomi 15 Ultra. Przedsprzedaż na dniach. Cena wysoka

Xiaomi 15 Ultra to nowy smartfon marki, którego premiera jest blisko. Kiedy ruszy przedsprzedaż i jakich gratisów należy się spodziewać? Co z ceną Xiaomi 15 Ultra, która nie ma być niska? Do sieci przedostały się szczegóły, które obejmują zestaw Photography Kit Legend Edition. Zobaczmy, czego należy się spodziewać.

Xiaomi 15 Ultra to nowy smartfon, którego premiera odbędzie się jeszcze w tym miesiącu. Natomiast na początku marca czeka nas debiut edycji global. Kiedy ruszy przedsprzedaż i jaka będzie regularna cena nowego fotoflagowca? Na jego temat wiemy już naprawdę sporo. Jak nietrudno się domyślić, tanio nie będzie.

Cena Xiaomi 15 Ultra i przedsprzedaż

Wiemy, że cena Xiaomi 15 Ultra nie będzie niska. Smartfon w Europie ma kosztować 1499 euro i dotyczy to wersji mającej 512 GB miejsca na dane. To oznacza, że w Polsce zapłacimy około 6250 zł, ale dokładna kwota nie jest znana. Pewnie jednak przedostanie się do sieci jeszcze przed rynkową premierą.

Premiera Xiaomi 15 Ultra w Chinach odbędzie się 27 lutego, co producent już potwierdził. Natomiast debiut wersji global został zaplanowany na 2 marca i wiemy, że na miejsce wydarzenia wybrano targi MWC 2025 w Barcelonie, które odbędą się na początku przyszłego miesiąca. Niedługo po prezentacji powinna ruszyć przedsprzedaż.





W sieci pojawiły się informacje związane z przedsprzedażą specjalnego zestawu o nazwie Photography Kit Legend Edition. Wiemy, że klienci początkowo będą mogli liczyć na atrakcyjny prezent o wartości kilkuset złotych. Jest nim smartwatch Watch S4, który ma być dodawany gratis przez krótki czas.

Na razie nie ma pewności, czy do zamówień dla standardowej edycji będzie dodawany moduł Photography Kit, którego wartość to również około kilkuset złotych. Możliwe, że dotyczy to tylko specjalnego zestawu z telefonem oraz tym akcesorium. Do wyboru będą trzy wersje kolorystyczne.

Premiera Xiaomi 15 Ultra za pasem

Premiera międzynarodowej wersji Xiaomi 15 Ultra odbędzie się kilka dni po prezentacji w Państwie Środka. Tym razem na dostępność nowego smartfona w edycji globalnej nie trzeba będzie czekać długimi tygodniami. Spodziewajmy się, że przedsprzedaż w Polsce rozpocznie się zaraz na początku marca.

Xiaomi 15 Ultra to fotoflagowiec, który otrzyma konkretny aparat mający cztery obiektywy. Trzy z nich zostaną połączone z 50-megapikselowymi sensorami. Natomiast teleobiektyw peryskopowy ma współpracować z 200-megapikselowym czujnikiem. Kamera powstała we współpracy z firmą Leica, której logo znajdzie się na obudowie telefonu.

Pod obudową znajdzie się mocny procesor Snapdragon 8 Elite, który będzie wspomagany przez 16 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 512 GB miejsca. Bateria ma pojemność około 6000 mAh i wspiera szybkie ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 90 W. Ekran to wysokiej klasy panel AMOLED-owy o rozdzielczości 2K.

