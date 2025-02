Samsung Galaxy S25 Edge na wideo. Jest specyfikacja techniczna smartfona

Samsung Galaxy S25 Edge to nowy smartfon, którego premiera odbędzie się później w 2025 r. W sieci pojawiło się wideo z telefonem w roli głównej, na którym porównano go z modelem Z Fold 6. Przy okazji przedostała się częściowa specyfikacja techniczna smartfona Samsung Galaxy S25 Edge. Co już wiemy o tym urządzeniu?

Samsung Galaxy S25 Edge to nowy smartfon, którego premiera planowana jest jeszcze w tym roku. Debiut ma odbyć się w drugim kwartale 2025 r. Co ze specyfikacją techniczną telefonu? Rąbka tajemnicy uchyla nam wideo, które pojawiło się na jednym z kanałów w YouTubie. Co prawda film już usunięto, ale w internecie nic nie ginie.

Wideo ze smartfonem Samsung Galaxy S25 Edge

Film został udostępniony na kanale, którego autorem jest Alexis Garza. Głównym bohaterem wideo jest Samsung Galaxy S25 Edge, który został porównany ze składakiem Z Fold 6. Urządzenie jest cienkie i pod tym względem blisko mu do jednej z połówek składanego smartfona.

Dziś już wiemy, że Samsung Galaxy S25 Edge zostanie zamknięty w naprawdę cienkiej obudowie. Jej grubość to zaledwie 5,84 mm (bez wystającego aparatu). Pod tym względem model Koreańczyków ma być cieńszy niż iPhone 17 Air. Apple chce zamknąć swój telefon w 6,25-mm obudowie.

Wideo ujawnia nam także wygląd, który to nie jest tajemnicą, bo w styczniu zaprezentował go sam producent. Elementy kamery znajdują się na wystającej wyspie w kształcie pastylki. Plecki mają być wykonane z materiału ceramicznego. Pozwoli to na uzyskanie lepszej trwałości smartfona.

Specyfikacja techniczna modelu Samsung Galaxy S25 Edge

Wideo ze smartfonem Samsung Galaxy S25 Edge ujawnia nam coś jeszcze. To częściowa specyfikacja techniczna, którą pokazano za sprawą aplikacji Aida uruchomionej na telefonie. Czym może pochwalić się to urządzenie?

Samsung Galaxy S25 Edge ma procesor Snapdragon 8 Elite, który jest wspomagany przez 12 GB pamięci RAM. Natomiast na dane przeznaczono 256 GB miejsca, ale spodziewajmy się także innych opcji. Pod obudową znajdzie się bateria o pojemności 4000 mAh, która jest też w podstawowym modelu z serii. Wiemy, że wspiera ona szybkie ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 45 W.

Następnie mamy aparat fotograficzny. Aida wskazuje na trzy sensory 12 MP. To jednak może być związane z obrazami, które są robione z użyciem funkcji łączenia pikseli. Dlatego główny obiektyw równie dobrze może współpracować z 50-megapikselowm, a nawet 200-megapikselowym czujnikiem, na co wskazują plotki. Przednia kamera powinna być 12- megapikselowa.

Premiera smartfona Samsung Galaxy S25 Edge ma odbyć się w drugim kwartale 2025 r. choć nie można wykluczyć, że telefon zadebiutuje dopiero w lipcu. Wraz ze składakami Z Fold 7 oraz Z Flip 7. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się w ciągu kilku najbliższych miesięcy.

Przeczytaj także: Najlepsze triki i wskazówki dla aplikacji Spotify

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło, foto: YouTube