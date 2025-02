One UI 7. Ostatnia aktualizacja na te smartfony marki Samsung

One UI 7 to duża aktualizacja na smartfony marki Samsung. Niestety uaktualnienie do Androida 15 będzie ostatnim dla kilkunastu urządzeń firmy. Na liście są m.in. modele z serii Samsung Galaxy S21, dla których duże aktualizacje systemowe wraz z One UI 7 zostaną zakończone. Jakie inne smartfony obejmuje ta decyzja?

One UI 7 to nowa nakładka oparta na systemie Android 15, która w pierwszej kolejności trafi na smartfony z serii S24. Obecnie oprogramowanie znajduje się na etapie publicznych beta testów. Wiele wskazuje na to, że aktualizacja będzie dystrybuowana od marca. Tymczasem dla wielu użytkowników starszych telefonów będzie to już ostatnie uaktualnienie tego typu i kolejnych nie dostaną.

One UI 7 to ostatnia aktualizacja na te smartfony Samsung

Wiemy, że lista telefonów z aktualizacją do One UI 7 oraz Androida 15 jest naprawdę długa. Obejmuje kilkadziesiąt smartfonów oraz tabletów. Dla wybranych urządzeń będzie to już ostatnie tego typu uaktualnienie. Dla których? Wykaz widoczny jest niżej.

Galaxy S21

Galaxy S21+

Galaxy S21 Ultra

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy A14

Galaxy A14 5G

Galaxy M33

Galaxy M14

Galaxy M14 5G

Galaxy F14

Galaxy Tab S6 Lite (2022)

Galaxy Tab Active 4 Pro

Widzimy, że powyższa lista obejmuje kilkanaście urządzeń. Są to głównie smartfony, w tym flagowce z serii Galaxy S21 oraz dwa tablety. Na te sprzęty aktualizacja do Androida 16 w przyszłości nie zostanie udostępniona. Proces wsparcia zakończy się na One UI 7 bazującym na obecnej wersji systemu Google.

Oczywiście nie oznacza to, że wymienione urządzenia nie dostaną już żadnych aktualizacji. Nadal będą okresowo dostawać poprawki z zakresu bezpieczeństwa. Tego typu wsparcie będzie oferowane przez jakiś czas.

Kiedy Android 15 z One UI 7 na smartfony firmy Samsung

Na uaktualnienie do Androida 15 z nakładką One UI 7 czekają miliony użytkowników smartfonów marki Samsung. Kiedy rozpocznie się proces? Koreańczycy w zeszłym miesiącu przekazali, że uaktualnienie w pierwszej kolejności trafi na modele Galaxy S24 i ma to nastąpić do końca obecnego kwartału 2025 r.

W tym tygodniu Samsung udostępnił nowe wersje beta nakładki, ale wiele wskazuje na to, że program pilotażowy jest już na końcówce. To oznacza, że uaktualnienie dla modeli S24 powinno ruszyć w marcu. Właściciele starszych smartfonów będą jednak musieli poczekać dłużej. Spodziewamy się, że akcja nabierze rozpędu dopiero w drugim kwartale br.

W międzyczasie koreański gigant pracuje nad kolejną dużą aktualizacją z numerkiem 7.1, której spodziewamy się w lipcu. Wraz z nowymi składakami firmy. Wiemy, że wprowadzi ona nowe funkcje z pakietu Galaxy AI. Ponadto ruszyły wczesne prace związane z One UI 8, które bazuje już na systemie Android 16. To uaktualnienie powinno być gotowe jesienią.

Przeczytaj także: Najlepsze triki i wskazówki dla aplikacji Spotify

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: Sammobile