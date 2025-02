One UI 7 beta 4 to kolejna aktualizacja oparta na systemie Android 15, którą dostali właściciele smartfonów Samsung Galaxy S24 biorący udział w testach. Czy to już koniec programu pilotażowego? Na to wygląda. To oznacza, że aktualizacja do Androida 15 z One UI 7 dla modeli Samsung Galaxy S24 musi być blisko.

Aktualizacja: Samsung udostępnił One UI 7 beta 5 dosłownie po kilku dniach od wydania czwartej wersji. Aktualizacja wprowadza tylko jedną znaną poprawkę i dotyczy ona błędu związanego z VVM. Uaktualnienie dystrybuowane drogą OTA waży ponad 420 MB oraz wprowadza firmware kończący się ciągiem znaków ZYBB. To oznacza, że stabilny Android 15 dla Galaxy S24 jest blisko.

One UI 7 i Android 15 dla smartfonów Samsung Galaxy S24 to aktualizacja, która jest mocno wyczekiwana. Producent cały każe nam czekać na to uaktualnienie. W ręce testerów w tym tygodniu trafiło wydanie beta 4, co odbyło się zgodnie z zapowiedziami. Kiedy sfinalizowane uaktualnienie? Możliwe, że już bardzo blisko.

One UI 7 beta 4 dla smartfonów Samsung Galaxy S24

Aktualizacja One UI 7 beta 4 trafiła w ręce właścicieli smartfonów Samsung Galaxy S24 zgodnie z oczekiwaniami. To już kolejne wydanie testowe nakładki Koreańczyków opartej na systemie Android 15. Najnowsza wersja wprowadza do telefonów firmware kończący się ciągiem znaków ZYBA.

Nowe wersja testowa dystrybuowana drogą OTA waży około 1,4 GB, a więc jest to całkiem duża aktualizacja. To pozwala nam przypuszczać, że Samsung Galaxy S24 wraz z One UI 7 beta 4 otrzymał sporo nowości oraz poprawek. Rzeczywiście tak jest i nie zabrakło nawet pewnych nowych funkcji.

Wśród nowości z ostatniej aktualizacji opartej na systemie Android 15 warto wspomnieć o nowym formacie wideo Log w oprogramowaniu kamery czy filtrach AI i sporej ilości poprawek. Poprawiono różne błędy, które obejmują ekran blokady, AoD, interfejs szybkich ustawień czy grupowanie alarmów. Na tym nie koniec, bo przy okazji poinformowano o ważnej kwestii.

Aktualizacja Android 15 z One UI 7 dla Samsung Galaxy S24 blisko

Wiele wskazuje na to, że One UI 7 beta 4 to już ostatnie tak duże wydanie poglądowe nowego oprogramowania dla smartfonów z serii Samsung Galaxy S24. Jeden z przedstawicieli firmy poinformował indyjską społeczność testerów, że program pilotażowy dobiega końca. To oznacza, że aktualizacja do Androida 15 musi być bardzo blisko!

I rzeczywiście, bo w poście czytamy również, że Android 15 z nakładką One UI 7 ma rzeczywiście trafić na smartfony Samsung Galaxy S24 z aktualizacją w niedługim czasie. Konkretnych terminów nie podano. Jednak producent już wcześniej deklarował, że planuje to zrobić jeszcze przed końcem obecnego kwartału 2025 r. Możliwe, że uda się dotrzymać tego harmonogramu.

Chcemy was poinformować, że program beta jest zamykany i stabilna aktualizacja One UI 7 zostanie wydana w niedługim czasie. Zachowajcie czujność w aplikacji Samsung Members, gdzie zostanie poinformowani o tym, gdy będzie dostępna na wasze urządzenie – czytamy w poście udostępnionym indyjskiej społeczności testerów.

To oznacza, że aktualizacja do Androida 15 może rozpocząć się już w marcu, a nie kwietniu, jak niedawno przypuszczano, choć producent zabrał głos w tej sprawie. Ponadto w kolejce po nowe oprogramowanie jest znacznie więcej telefonów i lista smartfonów jest długa. Natomiast później czeka nas uaktualnienie z numerkiem 7.1. Wiemy, że ma ono wprowadzić nowe funkcje z pakietu Galaxy AI, ale zapewne będzie ich znacznie więcej.

Przeczytaj także: Najlepsze triki i wskazówki dla aplikacji Spotify

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: Sammobile