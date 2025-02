Nothing Phone 3a Pro na wideo. Tak wygląda nowy smartfon

Nothing Phone 3a Pro to nowy smartfon, który zobaczymy jeszcze w pierwszym kwartale 2025 r. Do sieci przedostały się rendery prasowe telefonów, które ujawniają nam wygląd oraz oficjalne wideo. Design jest ciekawy. Uwagę przykuwa z pewnością aparat fotograficzny smartfona Nothing Phone 3a Pro, który ma trzy obiektywy.

Nothing Phone 3a Pro to nowy smartfon, który premiera ma odbyć się na początku marca. Debiut odbędzie się już za kilkanaście dni. Nie dziwi więc, że do sieci przedostają się materiały prasowe poświęcone telefonom. W końcu mamy okazję zobaczyć wygląd za sprawą renderów oraz wideo. Rzućmy sobie na to okiem.

Wygląd Nothing Phone 3a Pro ujawniony na wideo

Smartfon Nothing Phone 3a Pro najpierw ujawnił nam wygląd na zdjęciu prototypu. Tam jednak było widać niewiele. Tymczasem do sieci przedostało się oficjalne wideo promocyjne. Zobaczcie to sami. Telefon został zaprezentowany w pełnej krasie.

Aparat fotograficzny Nothing Phone 3a Pro został przeprojektowany. Producent zdecydował się na ciekawy design. Elementy kamery zostały umieszczone na okrągłej wyspie i wygląda to naprawdę ciekawie. Jeden z obiektywów jest peryskopowy. Ciekawego wyglądu nadaje glyph z podświetleniem.









Z przodu urządzenie ma płaski ekran OLED-owy z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Uwagę przykuwa także dodatkowy przycisk na bocznej ramce. Wiemy, że służy on do obsługi aparatu fotograficznego telefonu. Rendery, które widać w załączonej galerii, ujawniają nam także wygląd tańszego modelu oraz dwa warianty kolorystyczne obudowy.

Cena Nothing Phone 3a Pro i specyfikacja smartfona

Dokładna cena Nothing Phone 3a Pro nie jest na razie znana, ale wiemy, że w Indiach wyniesie około 30 tys. rupii, czyli około 1375 złotych. W Europie oczywiście zapłacimy więcej, co warto mieć na uwadze. Dokładne kwoty poznamy być może jeszcze przed marcową premierą.

Specyfikacja techniczna Nothing Phone 3a Pro obejmuje 6,77-calowy ekran AMOLED-owy o rozdzielczości Full HD+ oraz odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Jasność maksymalna to 3000 nitów. Za obliczenia odpowiada tu procesor Snapdragon 7s Gen 3, który będzie wspomagany przez 12 GB pamięci operacyjnej RAM. Natomiast na dane przeznaczono 256 GB miejsca.

Aparat fotograficzny telefonu ma trzy obiektywy, z których główny został połączony z 50-megapikselowym sensorem, a ultraszerokokątny współpracuje z 8-megapikselowym czujnikiem. Teleobiektyw peryskopowy 3x ma działać w powiązaniu z 50-megapikselowym sensorem. Przednia kamera do selfie pozwoli robić zdjęcia w jakości do 50 megapikseli.

Energię w smartfonie Nothing Phone 3a Pro dostarczy bateria o pojemności 5000 mAh. Wspiera ona szybkie ładowanie o mocy 45 W. Producent deklaruje, że 50 proc. uda się uzyskać po 19 minutach od podłączenia do ładowarki. Urządzenie ma wymiary 163,52 × 77,5 × 8,39 mm i waży 211 g.

źródło: 1, Android Headlines