Samsung Galaxy A36 5G. Smartfon otrzyma cztery kolory obudowy

Samsung Galaxy A36 5G to nowy smartfon koreańskiej marki, którego premiera odbędzie się jeszcze w tym kwartale 2025 r. Jakie kolory obudowy dostanie ten telefon? Ujawniają nam to oficjalne rendery modelu Samsung Galaxy A36 5G, które pochodzą z materiałów prasowych producenta. Do wyboru będą cztery opcje.

Samsung Galaxy A36 5G to wyczekiwany średniak, który zadebiutuje za kilka tygodni. Spodziewamy się go wraz z modelem A56. Premiera odbędzie się przed końcem pierwszego kwartału 2025 r., czyli w marcu. Tymczasem do sieci przedostały się rendery z paczki materiałów prasowych producenta. Co na nich widać?

Rendery modelu Samsung Galaxy A36 5G ujawniają kolory

Smartfon Samsung Galaxy A36 5G wygląd ujawnił nam już kilka miesięcy temu. Były to rendery, które opracował Steve Hemmerstoffer. Teraz mamy okazję zobaczyć grafiki pochodzące z materiałów firmy. Wygląd pokrywa się z tym, co mogliśmy zobaczyć już wcześniej. Przy okazji poznajemy kolory obudowy.

Samsung Galaxy A36 5G otrzyma cztery opcje obudowy do wyboru. Są to ciemnoszary oraz trzy odcienie gradientowe. Te ostatnie kolory na pierwszy rzut oka wyglądają podobnie, ale w rzeczywistości się różnią. Zabarwienie jest inne. Zobaczcie to sami na renderach w załączonej galerii.







Nowy smartfon Koreańczyków zadebiutuje w ofercie w przyszłym miesiącu. Telefon powinien trafić na rynek w drugiej połowie marca. Ceny powinny być zbliżone do poprzedniej generacji. Wśród najważniejszych zmian na pewno warto wspomnieć o przeprojektowanym aparacie fotograficznym, którego obiektywy umieszczono na wyspie w kształcie pastylki. Wygląda na to, że firma planuje pomału odchodzić od dotychczasowego designu bazującego na wystających pierścieniach.

Specyfikacja smartfona Samsung Galaxy A36 5G

Samsung Galaxy A36 5G będzie nieco słabszym telefonem w porównaniu do modelu A56, ale i tak otrzyma pewne udoskonalenia, które na pewno warto wymienić. Baterie obu smartfonów w końcu mają wspierać szybsze ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 45 W. Ponadto przednia kamera do selfie otrzyma 12-megapikselowy sensor, który znamy z serii S.

Nowy smartfon dostanie płaski ekran AMOLED-owy o rozdzielczości Full HD+ oraz odświeżaniem obrazu w zakresie do 120 Hz. Następnie mamy procesor Snapdragon 6 Gen 3, który ma być wspomagany przez 8 GB pamięci RAM. Na dane spodziewajmy się 128 lub 256 GB miejsca, które będzie można rozbudować z użyciem kart microSD.

Bateria modelu Samsung Galaxy A36 5G ma pojemność 5000 mAh. Aparat fotograficzny składa się z trzech obiektywów. Główny powinien współpracować z 50-megapikselowym sensorem. Telefon ma także wybrzuszenie na bocznej ramce, gdzie umieszczono przyciski. To zmiana wprowadzona już w poprzedniej generacji urządzenia. Całość będzie pracować pod kontrolą Androida 15 z autorską nakładką One UI 7.

