One UI 7 i Android 15 dla Galaxy S24 szybciej? Samsung zabrał głos

One UI 7 z systemem Android 15 to aktualizacja, na którą czekają właściciele smartfonów Samsung Galaxy S24. Producent zabrał głos w sprawie ewentualnych opóźnień. Te zakładają, że Android 15 z One UI 7 może nie trafić na serię Samsung Galaxy S24 do kwietnia. Firma twierdzi, że dostępność wersji beta jest uwarunkowana.

One UI 7 z systemem Android 15 dla smartfonów Samsung Galaxy S24 to historia, która zamieniła się w sagę. Właściciele flagowców Koreańczyków sprzed roku nadal czekają na uaktualnienie. Jakby tego było mało, to w sieci niedawno pojawiły się informacje, że aktualizacja może pojawić się jeszcze później. Producent postanowił zareagować i zabrał głos w sprawie.

One UI 7 i Android 15 dla Samsung Galaxy S24 w wersji beta

Pamiętajmy, że obecnie aktualizacja do Androida 15 z nakładką One UI 7 dla smartfonów z serii Samsung Galaxy S24 znajduje się na etapie publicznego programu pilotażowego. Został on uruchomiony na początku grudnia. Firma niedawno deklarowała, że sfinalizowane oprogramowanie trafi na te telefony do końca pierwszego kwartału 2025 r.

Niedawno w sieci pojawiły się jednak informacje, że producent może szykować nawet jeszcze trzy wersje beta oprogramowania. Miałyby one trafiać na modele Samsung Galaxy S24 w kilkutygodniowych odstępach czasu. Dlatego zaczęto spekulować, że sfinalizowana aktualizacja nie pojawi się szybciej niż w kwietniu.

To oznacza, że aktualizacja pojawiłaby się później względem wcześniejszych deklaracji firmy. Jakby tego było mało, wpłynie to oczywiście na cały harmonogram oprogramowania i dostępność dla innych telefonów. Jak dobrze wiemy, lista smartfonów w kolejce po aktualizację nie jest mała.

Samsung o aktualizacji Android 15 z One UI 7 dla Galaxy S24

Koreańczycy nie pozostali obojętni na ostatnie doniesienia i zabrali głos w tej sprawie. Zrobiono to na oficjalnym forum firmy, gdzie wypowiedział się jeden z moderatorów społeczności. Dotyczy to wspomnianych wersji beta Androida 15 z nakładką One UI 7, które mają trafiać w ręce testerów. Możliwe, że będzie ich mniej.

Liczba wersji beta jest ustalana na podstawie konieczności udoskonalania i ulepszania oprogramowania w oparciu o opinie użytkowników, a nie na podstawie ustalonego planu – wyjaśnia moderator społeczności na forum Samsunga.

To oznacza, że kolejne wersje beta One UI 7 zapewne się pojawią, ale w tej kwestii nic nie jest jeszcze przesądzone. Ostatnie plotki związane z co najmniej trzema kolejnymi wersjami testowymi mogą być nieprawdziwe. O wszystkim zdecyduje trwający program pilotażowy i być może seria Samsung Galaxy S24 załapie się na aktualizację do systemu Android 15 jeszcze w marcu.

Nie pozostaje nic innego, jak tylko cierpliwie czekać. Warto dodać, że za kilka miesięcy ma pojawić się kolejna duża aktualizacja. Mowa o One UI 7.1, które ma wprowadzić nowe funkcje z pakietu Galaxy AI.

źródło: Sammobile